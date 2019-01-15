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50 askere gözaltı!

Başsavcılığın talimatıyla, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamın 50 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

15 Ocak 2019 Salı 09:01
50 askere gözaltı!

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı çalışanı 50 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen ve daha önce düzenlenen operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3 teğmen ve 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin tamamının muvazzaf asker olduğu ve aktif görevde bulunduğu bildirilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü kaydedildi.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 09:01
  1. Ankara
  2. Jandarma
  3. gözaltı
  4. FETÖ
  5. Jandarma Genel Komutanlığı
  6. mahrem imamları

YORUM YAZ

  • nooooonooooo1 sa önce
    bu a.k. evlatları bitmiyo gözaltına alına alına
  • Seref yıldızSeref yıldız1 sa önce
    Ne bu ya..Ulan otomatiğe mi bağladınız her sabah şu kadar asker tutuklanıyor Bunun samimi olduğu ve vatan millet meselesi olduğuna inanmıyorum..cumhuriyetin ilk yıllarındaki göz korkutma hedef saptırma politikası gibi gwliyor..İNSANARLA OYNAMAYIN LAN ..
  • halil45halil451 sa önce
    yerinde karar tutuklansinlar, hapishanede egitim gören fetöcüler ne olacak , 5-6 sene sonra cikacaklar gene kaldiklari yerden devam edecekler icerde egitim görüyorlar,

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