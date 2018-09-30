5 yıllık iftira çöktü

Mustafa Durmaz İstanbul Parti kapatma davaları, 367 safsataları, e-muhtıra ve darbe ile durdurulamayan AK Parti’yi iftiralarla durdurmak için her yola başvuran eski Türkiye artıkları, yine hüsrana uğradı. Geçtiğimiz hafta, Suriye’nin Lazkiye kentinde yapılan nokta atışı operasyon ile paketlenerek Türkiye'ye getirilen terörist Yusuf Nazik'in’in Reyhanlı saldırısındaki işbirliklerini açıklaması; 5 yıllık yalanı deşifre etti. Hain saldırıya yönelik çelişkili açıklamalarıyla ortamı bulandıran FETÖ’cülerin başını çektiği azgınlar korosu ise, bir kez daha iddialarının altında kaldı.

Suriye istihbaratı yaptı

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan ve hakkında tutuklama kararı verilen Nazik'in mahkemede verdiği 11 sayfalık ifadesinde, patlamanın planlayıcısı olduğunu kabul etmesinin yanı sıra, katliam emrini Suriye istihbaratından aldığını itiraf etti. Teröre desteği defalarca belgelenen CHP’nin başına kaset kumpası ile oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu, hain saldırının tazeliğini koruduğu 14 Mayıs 2013 tarihinde, Reyhanlı'daki katliamın sorumlusunun Erdoğan olduğunu söylemişti.

Hdp’li Figen Yüksekdağ da Ak Parti’yi suçlamıştı

Sırtını teröre yasladığı gerekçesiyle cezaevinde tutuklu bulunan HDP’li Figen Yüksekdağ da, 13 Ekim 2015’te yaptığı açıklamada, “Reyhanlı olaylarının faillerini ortaya çıkarmayan bu siyasi iktidardır. Failleri açığa çıkarmıyorsanız eğer bu failleri koruyorsunuz demektir. Failleri koruyorsanız sorumlu, katil sizsiniz demektir. Yaptığımız araştırmalarda, katliamı, besledikleri DEAŞ çeteleri yaptı” ifadelerini kullanmıştı. MHP’nin eski milletvekillerinden Oktay Vural da 23 Mayıs 2013’te yaptığı açıklamada, azgın azınlığı destekleyerek, Reyhanlı saldırısından devleti sorumlu tutmuştu.

FETÖ’cüler saldırıya geçmişti

Milli iradeye karşı ilk darbe girişimi olan 17/25 Aralık kumpası başarılı olmayınca, FETÖ medyası, Reyhanlı saldırısı üzerinden Türkiye ve AK Parti aleyhinde adeta espiyonaj faaliyeti yürütmüştü. Saldırının olduğu ilk andan itibaren AK Parti Hükümeti’ni suçlayan bir tavır takınan FETÖ medyası; “Bu olayın tek sorumlusu AK Parti’dir” , “55 kişinin katili Erdoğan’dır” şeklinde haberlerle büyük bir ihanete imza atmıştı.

Nazik, 8 kişinin ismini verdi

2013 yılında Reyhanlı’da 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye’nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Nazik, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilerek mahkemeye çıkarılmıştı. Reyhanlı’daki saldırıya ilişkin davanın görüldüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan ve hakkında tutuklama kararı verilen Nazik’in mahkemede verdiği 11 sayfalık ifade ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör saldırısıyla ilgisi bulunan kişileri tek tek sıralayan Nazik’in ifadesi doğrultusunda harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nazik’in ifadesinde adı geçen Mehmet Gezer’in de arasında bulunduğu 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.