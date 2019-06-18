0553 313 94 23

5 yıldızlı otel icradan satılacak

Gözde tatil merkezlerinden biri olan Alanya’da 5 yıldızlı Alara Park Otel icradan yarı fiyatına satışa çıktı.

18 Haziran 2019 Salı 10:20
5 yıldızlı otel icradan satılacak

Gözde tatil merkezlerinden biri olan Alanya’da 5 yıldızlı Alara Park Otel icradan yarı fiyatına satışa çıktı.


İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre turistleri ağırlamaya devam eden otel 28 bin metrekare alan içerisinde 8 binadan oluşurken, havuzları, spor alanları ve denize sıfır olması ile dikkat çekiyor. 114 milyon TL değer biçilen 5 yıldızlı otel 2 Ağustos tarihinde Alanya Adalet Sarayı’nda satışa çıkacak.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icraburada.com sahibi Caner Çakı, “Tesis havuzları kullanım alanı ve denize sıfır olması ile dikkat çekiyor. Son yıllarda ülkemize gelen turist sayısının artması ve bölgeye gelen yabancı turistlerin o bölgede yoğun olması tesisi daha cazip hale getiriyor. 114 milyon TL değer biçilen tesis 57 milyon TL’den satışa çıkacak” dedi.


Bu tarz büyük ihalelere zaman zaman karşılaştıklarını belirten Çakı, “ihalelerde genellikle araç, arsa ve konut satışları ön plana çıkıyor fakat bu tarz ihaleler ile de karşılaşmak mümkün” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sayıştaydan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt
    1. Sayıştaydan İmamoğlu'nun iddialarına..
    2. Aslanapa’da ’Trap ve Tek Kurşun..
    3. Genç ziraat mühendisi Söke Ovası’nda..
    4. Çocuklara karne hediyesi ‘’Harika..
    5. Kayseri OSB Teknik Koleji Nitelikli..
    6. Muhammed Mursi Hakk’a yürüdü! Son..
    7. Bakan müjdeyi verdi! 55 ilaç daha..
    8. Serinlemek için girdiği gölette..
    9. Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri
    10. “Moody’s’in kararı 23 Haziran’a yönelik”
    11. Polat ve Çevre Köyler Derneği’nden..
    12. Son sinyalin uçurumdan geldiğini..
    13. Malatya’da torbacı operasyonu: 4..
    14. Seydişehir’de metruk binalar yıkılıyor
    15. Burhaniye’de muhtar çiftçi hayrına..
    16. Dumlupınar’da köy yolları yapım..
    17. Aydın’da dolandırıcılık olayına..
    18. Türk sanat müziği şarkılarını..
    19. Gümüşhane’de şiddetli yağış sele neden..
    20. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!