5 yıldızlı hizmet! Diyanet, Mekke’deki ana mutfağını tanıttı 10 bin metrekare alana kurulu olan Diyanet mutfağında yemekler günlük kesilen taze etlerle yapılıyor.

Mekke’de 10 bin metrekarede kurulu Diyanet İşleri Başkanlığı Ana Mutfağı, gazetecilere tanıtıldı. Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanı Yaşar Çapçı, ana mutfağı tanıtırken gazetecilere yaptığı açıklamada, daimi 364 kişiyle hizmet verdiklerini, yerel personeli de dahil ettiklerinde sayının 700’e ulaştığını söyledi. Türk hacı adaylarının kaldığı 42 otele ısı muhafazalı ekipmanlarla gönderildiğini anlatan Çapçı, şöyle konuştu: “Soğuk hava depolarında günlük kesilen taze etler yer alıyor. Mezbahada kesilen etler diyetisyen ve aşçıların kontrolünde teslim alınıyor ve hacı adaylarımıza günlük etle hazırlanan yemekler veriliyor. Türk hacı adaylarının Mekke’ye geldikleri 11 Temmuz’dan bu yana yemeklerde 72 tonun üzerinde taze et kullandık. Yemek malzemelerinin yüzde 70’lere varan bölümünü Türkiye’den getirttiklerini bildiren Çapçı, ayran, elma, yoğurt gibi ürünleri mahallinden temin ettiklerini belirtti.

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