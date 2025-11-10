5 yıl hapis cezası almıştı: Sarkozy hakkında yeni gelişme!
Fransa'da, suç örgütü kurmak suçundan 5 yıl hapse mahkum edilen eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin adli kontol şartıyla salıverilmesine karar verildi.
Paris mahkemesi tarafından eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Libya'dan seçim kampanyası için fon sağlamaya yönelik girişimlerde bulunduğu gerekçesiyle aldığı beş yıllık hapis cezasını çekmeye başladıktan sadece birkaç hafta sonra, temyiz süreci devam ederken adli kontrol şartıyla erken tahliye edilmesine karar verildi.
NE OLMUŞTU?
21 Ekim'de hapse giren 70 yaşındaki eski muhafazakar cumhurbaşkanı, Eylül ayında bir mahkeme tarafından, 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri için yakın danışmanlarının Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'den fon sağlamaya yönelik girişimleriyle ilgili suçlu bulunmuştu.
