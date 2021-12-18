Milyonların merakla beklediği asgari ücret zam oranı belli oldu. 2022 yılında asgari ücret 4250 lira olarak ödenecek. Asgari ücret zammıyla birlikte yaşlılık maaşı, evde bakım parası, kıdem tazminatı sınırı gibi kalemlere de zam geldi. Peki, 5 yıllık çalışana ne kadar kıdem tazminatı verilir

5 yıl çalışanın kıdem tazminatı ne kadar? 5 yıl çalışan ne kadar tazminat alır?

Kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı ve 12 bin 976 liraya yükseldi. Buna göre 2022 yılı itibariyle bir çalışan işten çıkarıldığı takdirde maksimum 12 bin 976 liraya varan yıllık kıdem tazminatı alabilecek.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alınıyor. Aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ücretleri kapsayan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıp, çalışılan yıl ile çarpılarak kıdem tazminatı toplamına ulaşılıyor. Her bir yıl için aylık brüt ücret üzerinden tazminat hesaplanıp, çalışana ödeniyor. Kıdem tazminatında sadece binde 7.59'luk damga vergisi kesiliyor.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir.