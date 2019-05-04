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5 yıl aradan sonra geldiler, güllerle karşılandılar

Avrupa’nın en büyük bütçeli hava yolu şirketi Ryanair, 5 yıl aradan sonra ilk kez Dublin-Bodrum uçuşunu gerçekleştirdi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:39
5 yıl aradan sonra geldiler, güllerle karşılandılar

Avrupa’nın en büyük bütçeli hava yolu şirketi Ryanair, 5 yıl aradan sonra ilk kez Dublin-Bodrum uçuşunu gerçekleştirdi. İrlanda’nın başkenti Dublin’den Bodrum’a gelen turistleri havalimanında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras güllerle karşıladı. Havalimanın da güllerle karşılanan turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.


İrlanda’nın başkenti Dublin’den 189 yolcusuyla havalanan yolcu uçağı öğle saatlerinde Milas-Bodrum Havalimanı’na iniş yaptı. Çoğunluğu Bodrum’a ilk kez gelen turistleri havalimanında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, BODER Başkanı Halil Özyurt, BOTAV Genel Sekreteri Cemil Bayraktar, TAV işletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu ve TGS İstasyon Müdürü Cihan Erdinç karşıladı.


Uçaktan inen yolculara çiçek veren ve hepsiyle tek tek tokalaşarak ‘Bodrum’a hoş geldiniz’ diyen Başkan Aras, tatilcilerle İngilizce sohbet ederek keyifli bir Bodrum tatili geçirmeleri dileğinde bulundu. Mutlu ve heyecanlı oldukları gözlenen turistlerin ardından uçaktan son olarak Kaptan Thomas Flood ve uçuş ekibi indi. Ekibiyle birlikte samimi karşılamadan duyduğu mutluluğu dile getiren Kaptan Flood, Başkan Aras ile birlikte kendileri için hazırlanan pastayı kesti. Konuklar daha sonrahavalimanında kendilerini bekleyen araçlara binerek konaklayacakları otellere doğru hareket ettiler.


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, karşılamanın ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaparak “Bundan sonra Avrupa’nın değişik destinasyonlarından Bodrum’a bu uçuşların çok daha fazla artmasını istiyoruz. Kış mevsiminde de aynı şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gelen misafirlerimizi mutlu etmek için bir yandan da Bodrum’u sezona hazırlamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.


Ryan Air 2019 yılının mayıs ayı itibariyle Dublin-Bodrum uçuşlarına başladı. Seferler haftada iki kez karşılıklı olarak yapılacak.Low Cost Charterların en önemlilerinden olan Ryan Air Havayollarının Bodrum’a ilk defa başlattığı uçuşlar 26 Ekim tarihine kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:39
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