5 yaşındaki Edanur'un ölümünde ihmali perdelemek isteyen Ekrem 'pes' dedirtti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından parkta yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisi, önlem alınmayınca 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne sebep oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün sosyal medya hesabından Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

İmamoğlu, ihmallerinin üzerini perdelemek için akıllara ziyan ifadeler kullandı.

"5 yaşındaki bir yavrumuz ne yazık ki yaşamdan kopmuştur." diyen İmamoğlu, ihmal sebebiyle Edanur'un hayattan kopmasına cevap vermek yerine, cenazesinin 2 gün geç kaldırılması üzerinden iktidarı hedef aldı.

İmamoğlu'nun "pes" dedirten açıklaması şöyle:

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Olayla ortaya çıkan aile trajedisi, iktidarın çocuklarımızı koruyup kollamada ne kadar başarısız kaldığının kanıtıdır. Kuşkusuz olayla ilgili soruşturma gibi, 5 yaşındaki bir çocuğun anne babasından ayrı oluşu ve bu yüzden cenazesinin kaldırılmasının dahi 2 gün alması da incelemeye muhtaçtır.