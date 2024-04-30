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Gündem 5 yaşındaki Edanur'un ölümünde ihmali perdelemek isteyen Ekrem 'pes' dedirtti!
Gündem

5 yaşındaki Edanur'un ölümünde ihmali perdelemek isteyen Ekrem 'pes' dedirtti!

Yeniakit Publisher
2024-04-30 21:59:00 - 2024-04-30 22:15:08
5 yaşındaki Edanur'un ölümünde ihmali perdelemek isteyen Ekrem 'pes' dedirtti!

Ekrem İmamoğlu, 5 yaşındaki Edanur Gezer'in Küçükçekmece Menekşe Sahil Parkı'nda çalışma yapan İBB'nin ihmali sonucu ölümünü perdelemek için pişkince ifadeler kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından parkta yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisi, önlem alınmayınca 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne sebep oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün sosyal medya hesabından Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

İmamoğlu, ihmallerinin üzerini perdelemek için akıllara ziyan ifadeler kullandı.

"5 yaşındaki bir yavrumuz ne yazık ki yaşamdan kopmuştur." diyen İmamoğlu, ihmal sebebiyle Edanur'un hayattan kopmasına cevap vermek yerine, cenazesinin 2 gün geç kaldırılması üzerinden iktidarı hedef aldı.

İmamoğlu'nun "pes" dedirten açıklaması şöyle:
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Olayla ortaya çıkan aile trajedisi, iktidarın çocuklarımızı koruyup kollamada ne kadar başarısız kaldığının kanıtıdır. Kuşkusuz olayla ilgili soruşturma gibi, 5 yaşındaki bir çocuğun anne babasından ayrı oluşu ve bu yüzden cenazesinin kaldırılmasının dahi 2 gün alması da incelemeye muhtaçtır.

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Yorumlar

salih

hele nursuza bak hele Allah ım sen görüyosun geregini en tezinden yap yarab
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