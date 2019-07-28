0553 313 94 23

5 yaşındaki çocuk, asidi su zannedip içti!

Osmaniye'de su zannederek içtiği asit nedeniyle zehirlenen 5 yaşındaki Miray Ziyan, hastanede tedavi altına alındı.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:32
5 yaşındaki çocuk, asidi su zannedip içti!

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde su zannederek buzdolabındaki asidi içen 5 yaşındaki çocuk zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.�

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinden Yeşilyayla köyünde bulunan yakınlarını ailesiyle birlikte ziyarete giden 5 yaşındaki Miray Ziyan adlı çocuk, susayınca buzdolabında bulunan asidi su zannederek içti. Bir süre sonra fenalaşan küçük çocuğun ağzından köpük gelmeye başlayınca yakınları tarafından Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalede Miray Ziyan’ın zehirlendiği anlaşıldı. Hayati tehlike kaydıyla ambulansla Adana Şehir Hastanesine sevk edilen küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

Zehirlenen Miray Ziyan’ın babası Osman Ziyan ise buzdolabına bu tür zehirli maddelerin konulmaması konusunda aileleri uyararak “Küçük çocuk 5 yaşında ne bilsin. Buzdolabın kapısını açmış ve su zannederek sütün içine katılan asidi içmiş. Biz erken fark ettik. Şu anda kızımın durumu iyi. Lütfen aileler buzdolabına bu tür zehirleyici maddeler koymasın” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:32
  1. Adana
  2. Osmaniye
  3. Miray Ziyan
  4. Asidi su zannedip içti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdamar Gayrimenkul Yetkilisi Ahmet Akdamar: "Faizlerin yüksek olmasından dolayı vatandaş konutlarda satın alma değil kiralığa yöneliyor"
    1. Akdamar Gayrimenkul Yetkilisi Ahmet..
    2. Kocasinan’da yüzde 100 organik pazar..
    3. Putin: Mükemmeli inşa edeceğiz
    4. Mersin’de eğlence mekanındaki yangın..
    5. Ankara’da trafik kazası: 1 ölü
    6. Trabzonspor'un Avusturya kampı
    7. Motosikletle zipline yaptı
    8. Afganistan'da 10 Taliban üyesi öldürüldü
    9. Kabil’de patlama
    10. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den sert..
    11. Düzce’de selde kaybolan 1 çocuk daha..
    12. Alanya’da köpekten kaçarken ağaçta..
    13. Küle dönen evdeki Türk Bayrağı’na bir..
    14. Özel hastaneden sosyal sorumluluk..
    15. Eğitimci Yavuz’dan öğrencilere..
    16. Prof. Dr. Hayat Erkanal hayatını..
    17. Balıkçılar suyun içinde erkek cesedi..
    18. TBMM Başkanı Şentop: “28 Şubat’ta imam..
    19. Eşine yardım için geldiği fırında usta..
    20. Konya'da cinayet! Sırtına çekiçle vurdu
    21. Talasgücü Belediyespor’da teknik kadro..
    22. Araplar Uludağ’a akın etti
    23. Suudi alim Selman el-Avde'ye sosyal..
    24. Beyazgül, özel bir televizyon..
    25. 5 yaşındaki çocuk, asidi su zannedip..
    26. Liverpool'a 16 yaşında kanat oyuncusu
    27. AK Parti’li Milletvekili Ağar: "Büyük..
    28. '28 Şubat zulmü FETÖ okullarına yaradı'
    29. "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin..
    30. Trabzon’da verileri paylaşmayan..
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
    İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!