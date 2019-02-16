5 yaşındaki çocuğun böbrekleri 2 çocuğa umut oldu Şırnak’ta kalp yetmezliği sonucu beyin ölümü gerçekleşen 5 yaşındaki B.

Şırnak’ta kalp yetmezliği sonucu beyin ölümü gerçekleşen 5 yaşındaki B.C’nin böbrekleri 2 hastaya umut oldu.

Mardin’de özel bir hastanede kalp yetmezliği sonucu kalp krizi geçirerek beyin ölümü gerçekleşen 5 yaşındaki B.C’nin böbrekleri iki çocuk hastanın yaşamına umut olacak. B.C’nin böbrekleri Diyarbakır Dicle Üniversitesinden gelen uzman doktorlar tarafından alınarak 2 çocuk hastaya nakledilmek üzere Diyarbakır’a götürüldü.

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