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Yerel 5 yaşındaki çocuğa öğretmeninden darp!
Yerel

5 yaşındaki çocuğa öğretmeninden darp!

Özel bir kreşte eğitim gören 5 yaşındaki çocuk öğretmeni tarafından darp edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 23:45:00 -
5 yaşındaki çocuğa öğretmeninden darp!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören 5 yaşındaki çocuk iddiaya göre öğretmeni tarafından darp edildi. Durumu güvenlik kamerasından izleyerek şoke olan babası ise öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören iki kardeşten 5 yaşındaki M.U. öğretmeni tarafından darp edildi. Akşamüstü iki çocuğunu da kreşten almaya gelen baba çocuğunun sürekli kafasıyla oynadığını görünce ne olduğunu sordu. Küçük çocuk ağlamaya başlayınca ablası da M.U.’yu öğretmenlerinin ittirdiğini söyledi. Durum üzerine kreşe dönüp güvenlik kameralarını izleyen baba izledikleri karşısında şoke oldu. Oğluna şiddet uygulayan öğretmeni kreş idaresine şikayet etmesine rağmen beklediği cevabı alamayan baba, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Çocuğun şiddete maruz kaldığı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise 5 yaşındaki M.U. kaydırağın havuzunda oynarken bir kadın öğretmen tarafından çekilip yere itildiği görüldü.

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