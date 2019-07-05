0553 313 94 23

5 Temmuz 2019 TBMM çorba zammı Meclis'te çorbaya ne kadar zam yapıldı?

Maliyetlerindeki artış nedeniyle Meclis yemekhanesindeki çorba fiyatına %100 (yüzde yüz) oranında zam yapıldı. Meclis’te çorba fiyatlarına yapılan zam sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan 1 lira olan çorbanın fiyatının 2 liraya çıkarılabileceği ancak 6 lira ile 12 lira arasında değişen etli yemeklerde artış oranının daha düşük olabileceği belirtildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:06
5 Temmuz 2019 TBMM çorba zammı Meclis'te çorbaya ne kadar zam yapıldı?

Maliyetlerindeki artış nedeniyle Meclis yemekhanesindeki çorba fiyatına %100 (yüzde yüz) oranında zam yapıldı. Meclis’te çorba fiyatlarına yapılan zam sosyal medyada gündem oldu.

Gıda fiyatlarındaki artış üzerine yemek bütçesi açık veren Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM), lokanta fiyatlarını artırma kararı aldı. TBMM lokantalarında milletvekilleri, çalışanlar ve ziyaretçilere sunulan yemeklerde fiyat artışı dün Başkanlık Divanı toplantısında değerlendirildi. TBMM Genel Sekreterliği, geçmiş yıllarda TBMM lokantalarında gelir-giderin denk olduğunu ancak girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle son yıllarda bu bütçe kaleminin zarar yazdığını açıkladı. Bunun üzerine yemeklerin türlerine göre değişik oranlarda artış yapılması kararlaştırıldı.

Meclis Genel Sekreterliği’nin yapacağı çalışmanın ardından, kâr amacı olmaksızın, gelir-gider dengesini sağlayacak oranda artışlar yapılacağı belirtildi. 1 lira olan çorbanın fiyatının 2 liraya çıkarılabileceği ancak 6 lira ile 12 lira arasında değişen etli yemeklerde artış oranının daha düşük olabileceği belirtildi. TBMM yerleşkesinde milletvekillerinin yararlandığı üyeler lokantası ile personel ve ziyaretçilerin kullandığı lokantalarda farklı menüler bulunuyor. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:06
  1. 5 Temmuz 2019 TBMM çorba zammı
  2. Meclis'te çorbaya ne kadar zam yapıldı?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknosa dünyanın en büyük elektronik satın alma grubunu İstanbul’da ağırladı
    1. Teknosa dünyanın en büyük elektronik..
    2. Bölgesel Amatör Ligin 10’uncu yılı
    3. Bayazıt ve Yenigün’ü rahmetle anıyoruz
    4. Kayseri OBM’de Değerlendirme..
    5. Kayseri, Doğa Tarihinin De Merkezi
    6. Gram altın, 255,3 lira seviyelerinde
    7. Gazişehir Gaziantep'in transfer..
    8. Afyonkarahisar’da tır ile minibüs..
    9. Süper Lig'de yılın bombası patladı
    10. (Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan..
    11. TEM’de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı
    12. Türk çam balı ISO belgesi alınca..
    13. Bingöl’de 3 sığınak imha edildi, EYP..
    14. Antalya’da çökertilen dolandırıcılık..
    15. Kapadokya’da Birsen Tezer rüzgarı..
    16. Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'yanmaz kefen'..
    17. Şehirlerarası yolcu otobüslerine..
    18. Rektör Büyükuslu, Vali Yazıcı’yı..
    19. (Özel) Osmanlı’nın günlük yaşamı..
    20. Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    21. Türk kirazına Çin kapıları yeniden..
    22. Araç sahiplerine güzel haber! Benzine..
    23. ABD’de sosisli sandviç yeme yarışması
    24. Macron'un Suriye Özel Temsilcisi..
    25. Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
    26. "Bilişim 500" ödüllerinin sahipleri..
    27. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8..
    28. Yüzdeki çizgilere dikkat
    29. Amerikan gazetesinde PKK rezaleti!..
    30. Sulatanbeyli’nde Paksoy Parkı hizmete..
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
    İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"