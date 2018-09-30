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5 takla atan otomobilden sağ çıktılar

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin taklalar atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

30 Eylül 2018 Pazar 21:38
5 takla atan otomobilden sağ çıktılar

Kaza saat 18.00 sıralarında Sivas merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında meydana geldi. Yılmaz Acar yönetimindeki 58 DA 530 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Acar ile yanında bulunan eşi Bilser Acar çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yılmaz ve Bilser Acar çifti olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören Bekir Saygün, "Bu yol şantiye aşamasında ve hala yapılamadı. Gördüğünüz gibi yol çizgileri de yok. Yol da mucur var. Az önce kaza oldu. Otomobil 5 takla attı" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 21:38
  1. Sivas
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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