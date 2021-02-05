5 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte can kaybı, vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 5 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 110 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 901 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.
5 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 110 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 577’e yükseldi.
Son 24 saatte 7 bin 901 yeni vaka sayısı
Toplamda 30 milyon 349 bin 42 test yapıldı. Bugün yapılan 142 bin 538 testten, 7 bin 901 yeni vaka sayısı, 620 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 2 milyon 516 bin 889 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 217 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 404 bin 416’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,9, ağır hasta sayısının ise 1 bin 423 olduğu açıklandı.