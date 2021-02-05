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Sağlık 5 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte can kaybı, vaka sayısı...
Sağlık

5 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte can kaybı, vaka sayısı...

Sağlık Bakanlığı 5 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 19:04:00 - 2021-02-05 19:53:10
5 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte can kaybı, vaka sayısı...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 110 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 901 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

5 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 110 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 577’e yükseldi.

Son 24 saatte 7 bin 901 yeni vaka sayısı 

Toplamda 30 milyon 349 bin 42 test yapıldı. Bugün yapılan 142 bin 538 testten, 7 bin 901 yeni vaka sayısı, 620 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 516 bin 889 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 217 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 404 bin 416’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,9, ağır hasta sayısının ise 1 bin 423 olduğu açıklandı.

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