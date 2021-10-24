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Gündem 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 12:17:00 -
5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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