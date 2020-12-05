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Aktüel 5 PKK terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu
Aktüel

5 PKK terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: - "Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 223’e yükseldi"

Yeniakit Publisher
2020-12-05 18:31:58 -
5 PKK terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK terör örgütünden kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin 1995 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları; Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Teslim olanlardan birinin 25 yıldır örgüt içerisinde olduğu tespit edildi.

Açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 223’e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

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