  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Kadın - Aile
14
Yeniakit Publisher
Fırın tellerindeki yıllanmış yağlara veda edin! Bu iki ürünü unutun ve mutlaka yapın!
Selma Savcı

Fırın tellerindeki yıllanmış yağlara veda edin! Bu iki ürünü unutun ve mutlaka yapın!

Fırın tellerindeki yıllanmış yağlara veda edin ve bu yöntemi kullanın.

1
#1
Foto - Fırın tellerindeki yıllanmış yağlara veda edin! Bu iki ürünü unutun ve mutlaka yapın!

Fırın yemeklerinin lezzeti paha biçilemez olsa da, pişirme sonrası tellere yapışan ve zamanla taşlaşan o yağ lekeleri tam bir kabusa dönüşebilir. Birçok kişi karbonat, sirke ve en güçlü kimyasalları denese de fırın tellerindeki yanmış tabakayı söküp atmakta zorlanıyor. Ancak temizlik tutkunlarının bir sosyal medya grubunda paylaştığı ve deneyen herkesi hayrete düşüren o "beklenmedik" çözüm, tüm ezberleri bozdu! Ne saatlerce ovalamanıza ne de fırını kazımanıza gerek kalıyor. Sadece mutfağınızdaki temel bir ürünü kullanarak, yılların birikmiş kirlerini bile kendi kendine çözebilirsiniz. İşte fırın tellerinizi fabrikadan çıktığı ilk günkü parlaklığına kavuşturacak o mucizevi yöntem ve adım adım uygulama rehberi...

#2
Foto - Fırın tellerindeki yıllanmış yağlara veda edin! Bu iki ürünü unutun ve mutlaka yapın!

Fırın temizliği, özellikle tellere yapışan ve yıllarca biriken inatçı yağ lekeleri söz konusu olduğunda tam bir kabusa dönüşebiliyor.

#3
Foto - Fırın tellerindeki yıllanmış yağlara veda edin! Bu iki ürünü unutun ve mutlaka yapın!

Ancak temizlik tutkunlarının paylaştığı basit bir yöntem, en zorlu kirleri bile zahmetsizce söküp atmanın yolunu gösteriyor.

#4
Foto - Fırın tellerindeki yıllanmış yağlara veda edin! Bu iki ürünü unutun ve mutlaka yapın!

Bir sosyal medya grubunda, kiraladığı evin fırınındaki yıllanmış yağ lekelerinden şikayet eden bir kullanıcının yardım çağrısı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

#5
Foto - Fırın tellerindeki yıllanmış yağlara veda edin! Bu iki ürünü unutun ve mutlaka yapın!

Kullanıcı; karbonat, sirke, limon suyu ve piyasadaki pek çok güçlü temizleyiciyi denemesine rağmen tellerin üzerindeki yanmış yağ tabakasını bir türlü çıkaramadığını belirtti.

#6
Foto - Fırın tellerindeki yıllanmış yağlara veda edin! Bu iki ürünü unutun ve mutlaka yapın!

Temizlik meraklılarından gelen ve deneyen herkesi şaşırtan tavsiye ise oldukça pratik: Bulaşık makinesi tabletiyle ıslatma yöntemi. Topluluk üyeleri, fırın tellerini eski formuna kavuşturmak için şu adımları öneriyor:

#7
Foto - Fırın tellerindeki yıllanmış yağlara veda edin! Bu iki ürünü unutun ve mutlaka yapın!

Fırın tellerini geniş bir küvete veya uygun bir kaba yerleştirin.

#8
Foto - Fırın tellerindeki yıllanmış yağlara veda edin! Bu iki ürünü unutun ve mutlaka yapın!

Üzerini geçecek kadar sıcak su doldurduktan sonra içine birkaç adet bulaşık makinesi tableti ekleyin.

#9
Foto - Fırın tellerindeki yıllanmış yağlara veda edin! Bu iki ürünü unutun ve mutlaka yapın!

Sabah'a göre; Telleri bu karışımın içerisinde yaklaşık dört saat, hatta mümkünse bir gece boyunca bekletin.

#10
Foto - Fırın tellerindeki yıllanmış yağlara veda edin! Bu iki ürünü unutun ve mutlaka yapın!

Bu yöntemi uygulayan kullanıcılar, bekleme süresinin ardından kirlerin kendiliğinden çözüldüğünü belirtiyor.

#11
Foto - Fırın tellerindeki yıllanmış yağlara veda edin! Bu iki ürünü unutun ve mutlaka yapın!

Uzmanlar, fırın temizliğini kolaylaştırmak için kirlerin kurumasına izin verilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

#12
Foto - Fırın tellerindeki yıllanmış yağlara veda edin! Bu iki ürünü unutun ve mutlaka yapın!

Ancak bu "tablet yöntemi", sadece fırın tellerinde değil, yanmış tepsi ve tencerelerde de etkili bir çözüm sunuyor.

#13
Foto - Fırın tellerindeki yıllanmış yağlara veda edin! Bu iki ürünü unutun ve mutlaka yapın!

Kimyasal kokularla boğuşmak yerine, mutfaktaki bu temel ürünü kullanarak fırınınızda hijyeni sağlamak artık çok daha kolay.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zorba

Bulaşık tabletiyle uğraşacağıma gider iki litre benzin alırım, pırıl pırıl eder.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Avrupa rüyası kabusa mı dönüyor! Gurbetçi gencin itirafları kıta Avrupası'nı yerle bir etti!
Sosyal Medya

Avrupa rüyası kabusa mı dönüyor! Gurbetçi gencin itirafları kıta Avrupası'nı yerle bir etti!

Almanya'nın en prestijli üniversitelerinde yüksek lisans yapan ve dev şirketlerin mutfağında pişen Türk gencinin sosyal medya paylaşımları, ..
Adı büyük bir skandala karışmıştı! Belediye başkanı AK Parti'den istifa etti
Gündem

Adı büyük bir skandala karışmıştı! Belediye başkanı AK Parti'den istifa etti

Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Aydın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti'den istifa etti.
CHP'den korkunç skandal!
Gündem

CHP'den korkunç skandal!

Hizmet üretmek yerine yıkım ekibi gibi çalışan CHP, bu kez gözünü mezarlıklara dikti. CHP'li Dikili Belediyesi sözde "ağaç kesimi" bahanesiy..
Suriye'de halk sokaklara indi
Gündem

Suriye'de halk sokaklara indi

İsrail'in Ortadoğu'yu karıştıran saldırıları sonrası Suriye'de halk sokaklara indi. Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gösterileri düzenlend..
Özgür Özel de rakı içiyordu! Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret
Gündem

Özgür Özel de rakı içiyordu! Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret

Mezarlıkta rakı içen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kendilerine örnek alan laikçi yobazlar, Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret..
En tehlikeli mafya elebaşı yakalandı
Dünya

En tehlikeli mafya elebaşı yakalandı

İtalya'nın en tehlikeli firariler listesindeki mafya elebaşı, lüks bir tatil tesisinde yakalandı. Organize suç örgütü "Camorra"nın elebaşlar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23