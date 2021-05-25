‘5 milyon ver bari abi’

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TOGO ikiz kuleleri sahibi işadamı Sinan Aydın Aygün arasında 25 milyon liralık rüşvet iddiasına ilişkin raporunda 25 milyonu alamayan meclis üyelerinin, “Abi 5 ver bari” dedikleri iddiaları yer aldı. 25 milyonluk rüşvet çarkı ile ilgili Akit’in ulaştığı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin hazırladığı raporda, “Meclis üyeleri Berkay Gökçınar ve Haydar Demir’in, rüşvetin istendiği iddia edilen TOGO kuleleri şantiyesine, gittikleri kamera ve ifadelerle tespit edilmiştir” denildi.

Rüşvet müfettiş raporunda

Aygün’ün, “Önce CHP lideri Kılıçdaroğlu’na bilgi verdim” dediği ancak CHP liderinin çözüm getiremediği anlaşmazlıkla ilgili müfettiş raporunda Aygün’ün, “Şehnaz Sibel Aygün ve Sinan Aydın Aygün, Berkay Gökçınar ve Haydar Demir’in bu görüşmeye Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla geldiklerini ve okul bahanesiyle 25 Milyon TL istediklerini, bunun üzerine Sinan Aydın Aygün’ün adı geçen Meclis üyelerine hitaben ‘çıkın gidin buradan’ diyerek odadan ayrıldığını iddia ederlerken, Berkay Gökçınar ve Haydar Demir, Sinan Aydın Aygün’ü tesadüfi olarak orada gördüklerini, kendilerini odasına davet etmesi üzerine odasına gittiklerini, bu görüşmede geçen tek parasal konunun Sinan Aygün’ün yaptırmayı taahhüt ettiği okul mevzusunu açması ve bu okulu 4-5 Milyon TL’ye yaptıracağını söylemesi üzerine Berkay Gökçınar’ın gayri ihtiyari bir şekilde okulun 20-25 Milyon TL’ye yaptırılacağını söylemesinden ibaret olduğunu, kovulma gibi bir durumun olmadığını, Sinan Aydın Aygün’ün misafirlerinin gelmesi üzerine odadan ayrıldığını ve kendileri çıkarken koridorda tekrar karşılaşmaları üzerine Sinan Aygün tarafından uğurlandıklarını iddia ettiği” bilgileri yer aldı.

“Abi 5 ver bari”

Şantiyedeki görüşme sonrasında görüşmelerin devam ettiği belirtilen raporda ilginç bir ayrıntı da yer aldı. Belediyeye dönüş sırasında telefonla Aygün’ün arandığı, 25 milyonluk rüşveti alamayan kişilerin “Abi 5 ver bari” diyerek pazarlığı devam ettirdikleri de rapora yansıdı. Raporda, Haydar Demir’in, “Abi ne vereceksin?” demeye devam ettiği, konuşma uzayınca “Abi 5 ver bari” dediği, daha sonra Haydar Demir’in kendi telefonundan Mansur Yavaş’ı arayarak, “Başkanım 5 verirlerse kabul edelim mi” şeklinde laflar ettiği, telefonu kapattıktan sonra kendisine “Başkanın kabul etmediğini söylediği” kayıtlara geçirildi.

Nerden bakarsan suç

Soruşturmanın sonuç bölümünde yer verilen müfettişlerin değerlendirmesinde, yetkileri olmayan kişilerin görüşme ve rüşvet iddiaları ile ilişkili, “Nüfuz ticareti veya irtikap fiiline aracılık etme suçu kapsamında değerlendirilebileceği” görüşü yer aldı. Raporun sonuç bölümünde; “İstinaf başvurusu yapılması veya davadan feragat edilmesine yönelik karar verme yetkisinin, Hukuk Müşavirliği’nce görüş bildirilmek suretiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın uhdesinde olduğu, bu yetkinin Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanan 14.06.2019 tarihli İmza Yetkileri Yönergesi ile Büyükşehir Genel Sekreteri’ne devredildiği, öte yandan Büyükşehir Belediyesi Kanunun 12. ve Belediye Kanununun 18. maddeleri uyarınca meclis üyelerinin mahkeme kararlarını istinafa götürme ya da istinaf başvurusundan feragat etme konularında görev ve yetkilerinin bulunmadığı, bu nedenle işlendiği iddia edilen eylemin Türk Ceza Kanununda zikredilen rüşvet veya irtikap suçu kapsamından ziyade nüfuz ticareti veya irtikap fiiline aracılık etme suçu kapsamında değerlendirilebileceği” görüşüne yer verildi.