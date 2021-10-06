5 maddede salçada küf oluşumunu engellemenin yolu

Evde yaptığınız ya da hazır aldığınız salçalar açıldıktan kısa süre sonra küflenmeye mi başlıyor? İşte, küflenmeyi önlemenizi sağlayacak yöntemler…

Mutfaklarımızın olmazsa olmazı salça; makarnadan tosta, yemeklerden ekmeklik soslara her şeye tat katmak için kavanozlarda bizi bekliyor. Bazen tam da salçalı makarna yaparken kullanmak için kapağını açtığımızda beyaz topaklarla karşılaşıyoruz. Herkesin kafasında ise şu sorunun oluştuğuna eminiz: Küflü kısmı aldıktan sonra salça kullanılır mı? Küflü salçanın yenilip yenilmeyeceği konusunda uzmanlar, genellikle bir sıkıntı olmayacağını söylüyor. Tabii, küfün miktarı da bu noktada önemli.

Dilerseniz, mutfakların demirbaşı olan salçaya küflendiğinde neler yapılması gerektiğine ve küflenmemesi için alınabilecek önlemlere birlikte bir göz atalım.

Küflenmiş salça zehirler mi?

Az önce de değindiğimiz gibi uzmanlar, genel anlamda salçada oluşan küflerin temizlendiği sürece bir sorun teşkil etmediğini söylüyor. Küf bildiğiniz gibi bir mantar çeşidi olmakla birlikte bazı besinlerde yararlı etkileri de vardır. Örneğin; Konya yöresine ait küflü obruk peyniri gibi. Özellikle küflendirilmeyen ve bozulmaya yüz tutmuş gıdalar için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Küfü temizledikten sonra kalan kısmı tüketmek, küfün oluşum miktarına ve gıdayla temas süresine bağlı olarak değişmektedir. Salçanızın üzerinde oluşan birkaç beyazlık temizlediğiniz sürece sizi zehirlemeyecektir. Bu kısmı alırken yüzeyinden kazımaktansa oluşan küf kadar derinine inmekte fayda var. Böylelikle salçanın etkilenebilecek kısımlarını da almış olursunuz.

Bu durumu sadece salça için değerlendirdiğimizi unutmayın! Sürekli bu küfe maruz kalan gıdaları tüketmek zamanla vücudunuzda toksik etki yaratabilir ve çeşitli hastalıklara sebep olabilir. Bu yüzden, küf oluşumunu sağlayan koşulları ortadan kaldırarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Salçada küfü engellemenin 5 yolu

Salça yapıldıktan sonra konserve şeklinde kapatılarak muhafaza edilir. Siz kullanmak için bir kere açtığınızda salçanın hava ile olan temasını artırmış olursunuz. Doğal olarak kısa sürede bitiremeyeceğiniz için de küflenme meydana gelebilir.

İşte, salça kavanozunu ya da tenekesini açtıktan sonra yapmanız gerekenler;

- Salça teneke kapta bulunuyorsa, cam kavanoza aktarın. Cam kavanozda küflenmeyi geciktirirsiniz.

- Nemli bir yapısı olan salçanın kuru ve soğuk bir ortamda saklayın. Yani buzdolabında muhafaza edin.

- Salçayı kullandıktan sonra yüzeyini kaşıkla olabildiğince düzleyin ve kenarlarda birikenleri aşağıya doğru itin.

- Her seferinde kapağını kaynatıp kapatamayacağınız için havayla temasını kesmek için yüzeyini zeytinyağı ile kaplayın. Kapağını sıkıca kapattığınızdan emin olun.

- Salça miktarı çoksa, küçük kavanozlara bölerek her birinin kapağını kaynatarak kapatabilirsiniz. Böylelikle kullandığınız kavanoz bittikçe bir yenisini açabilirsiniz.

Kaynak: Ensonhaber