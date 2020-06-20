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Aktüel

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ilçeye bağlı Alıncık, Beşkarış, Işıklar, Osmaniye ve Şanlıyurt Köylerini ziyaret ederek, köylerde yapımı devam etmekte olan hizmetleri yerinde inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 08:07:56 -
5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ilçeye bağlı Alıncık, Beşkarış, Işıklar, Osmaniye ve Şanlıyurt Köylerini ziyaret ederek, köylerde yapımı devam etmekte olan hizmetleri yerinde inceledi.


İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği yetkililerinin de katıldığı incelemelerde, Kaymakam Arcaklıoğlu, yapımı devam eden hizmetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.


Kaymakam Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamda, ’’Korona virüs dönemi olmasına rağmen köylerimize yapılan yatırım ve hizmetler aralıksız devam ediyor. Köylerimizde kilitli parke taşı döşeme işleri, arazi yol yapım çalışmaları, yağmur suyu aktarılması için kanal çalışmaları ve su depolarında bakım onarım işleri devam edyor. Ayrıca köylülerimizin talepleri doğrultusunda yapılması gereken hizmetleri plan ve programa almak için çalışmalar yapıyoruz’’ dedi.

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