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Aktüel

5 kişinin öldüğü kaza mahallinde Vali Arslantaş, incelemede bulundu

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza mahallinde Vali Ali Arslantaş, incelemede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 08:56:52 -
5 kişinin öldüğü kaza mahallinde Vali Arslantaş, incelemede bulundu

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza mahallinde Vali Ali Arslantaş, incelemede bulundu.


Erzincan’ın Kemaliye ilçe girişindeki Şırzi Köprüsü girişinde sürücü Mehmet Dil’in kontrolünden çıkarak Fırat Nehrine uçan minibüste ölenlerin sayısı 5’e yükseldi. Kazadan 5 saat sonra dalgıçlar şoför Dil’in aracın altında sıkışan cesedine ulaştı. Dil’in cansız bedeni sudan çıkartılan hastane morguna gönderildi. Şoför Mehmet Dil’in de cesedinin bulunmasıyla kazada 8 kişinin bulunduğu minibüste yaşamını yitirenlerin sayısı 5’e yükselirken, 3 yaralının ise hastanede tedavilerine devam ediliyor.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş olay yerine gitti. Kazanın meydana geldiği köprünün üzerinde ve çevresinde incelemelerde bulunan Vali Arslantaş, kayıp sürücü Mehmet Dil’in bulunması için yürütülen çalışmaları da takip etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Arslantaş, çalışmaları izlerken şoför Dil’in de cesedine ulaşıldı.

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