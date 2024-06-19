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Yerel 5 kişi birbirine girdi: Neden korna çaldın kavgası kamerada
Yerel

5 kişi birbirine girdi: Neden korna çaldın kavgası kamerada

Yeniakit Publisher
2024-06-19 15:27:00 - 2024-06-19 15:29:50

Korna çalınması nedeniyle 5 kişi arasında kavga çıktı. Olay anı amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korna çalma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme-tokat saldıran 5 şahıs polis ekiplerince zorlukla etkisiz hale getirildi. Kavga anı amatör kameraya yansıdı.

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Heykel arkasındaki yeşil alanda meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 2 grup arasında 'Neden kornaya bastın' tartışması çıktı. Otomobilden inen 5 şahıs birbirine girdi. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavga eden şahısları güçlükle ayırmaya çalıştı. Kavgayı ayıramayan ekipler, biber gazı sıkarak tarafları sakinleştirdi. Kavgaya karışan 5 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kavga anı saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

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