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5 kilo 700 gramlık dev mantar, görenleri şaşkına çevirdi

Bodrum'da dün sabah ormanlık alana mantar toplamaya giden Kumköy Mahallesi Muhtarı Ergun Taş, 5 kilo 700 gram ağırlığında dev bir kök mantarı buldu.

16 Aralık 2018 Pazar 15:46
5 kilo 700 gramlık dev mantar, görenleri şaşkına çevirdi

Bodrum'un kırsal Kumköy Mahallesi Muhtarı Ergun Taş (39) tarafından bulunan 5 kilo 700 gramlık mantar, görenleri şaşırttı. Taş, ilk kez bu büyüklükteki mantarla karşılaştığını söyledi.

Kumköy Mahallesi Muhtarı Ergun Taş, dün sabah yağan yağmurun ardından ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Bir süre ağaçların arasında dolaşan Taş, dev bir kök mantarıyla karşılaştı. Mantarı söken Taş, evine götürdü.

İlk kez böyle büyük bir mantar bulduğunu söyleyen Muhtar Taş, "Görünce çok şaşırdım. Duyan komşularım da merak edip, görmek için evimize geliyor. Hatta dev mantarla fotoğraf bile çektirenler oluyor. Mantar 5 kilo 700 gram ağırlığında. Mantarı, topladığımız diğer mantarlarla birlikte hafta içinde bir gün pişirip, komşularımızı da davet ederek, hep birlikte yiyeceğiz" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 15:46
  1. Bodrum
  2. Kumköy Mahallesi Muhtarı Ergun Taş
  3. Dev kök mantarı

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