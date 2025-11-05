  • İSTANBUL
Tarih

5 Kasım 1983: Ali Rıza Hakses'in vefatı (Vaiz - Âlim)

Onlar; yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Vaiz ve Âlim Ali Rıza Hakses'i hayırla yâd ediyoruz.

1892 yılında Kayseri Saraycık köyünde doğdu. Henüz çocukluk çağında İstanbul’a geldi. İlk tahsilini ve hafızlığını Üsküdar’da tamamladı. Kıraat-i aşere ve takrib dersleri aldı. Ardından Vanlı Hafız Zekeriyya Efendi’nin ders halkasına katıldı. Daha sonra Darül-Hilafetil Aliyye Medresesi’nin âli kısmını bitirdi.



Ruus imtihanını kazanarak Medresetü’l Mütehassisin’in Fıkıh ve Usul-i Fıkıh Şubesi’nden 1921 yılında mezun oldu. Aynı zamanda dersiamlığa da hak kazandı. Son görevinden emekliye ayrıldı.

Uzun bir aradan sonra Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine ve Kurul Başkanlığına (1966), İbrahim Bedrettin Elmalı’dan sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı’na (25 Ekim 1966) tayin edildi.



Bu görevinden yaş haddi sebebiyle emekliye ayrıldıktan sonra (15 Ocak 1968) ömrünün sonuna kadar vaaz ve irşada devam etti.



5 Kasım 1983’te İstanbul’ da vefat etti. Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

