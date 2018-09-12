5 ilde FETÖ operasyonu!
Samsun merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.12 Eylül 2018 Çarşamba 21:34
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş öğretmenler, mezun öğrenciler, örgüte ait kurumlarda ve özel sektörde çalışan 6 kişiden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ekipler, dün FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Kahramanmaraş, Erzurum, Ordu ve Yozgat'ta operasyon gerçekleştirmiş, bazılarının örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen 6 zanlı gözaltına alınmıştı.
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