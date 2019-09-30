5 günde 6 kilo verdiren portakal diyeti! Turuncu diyet nedir? Birçok uzman şok diyetlerin uygulanmasını tavsiye etmese de çoğu kişi bu listelerden uzak kalamıyor. Siz de sık sık “Turuncu diyet nedir?” sorusunun yanıtını arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, 5 günde 6 kilo verdiren portakal diyeti!

Birçok uzman şok diyetlerin uygulanmasını tavsiye etmese de çoğu kişi bu listelerden uzak kalamıyor. Siz de sık sık “Turuncu diyet nedir?” sorusunun yanıtını arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, 5 günde 6 kilo verdiren portakal diyeti! Öncelikle sağlık sorunlarınız varsa, düzenli ilaç kullanıyorsanız bu düşük kalorili diyeti uygulamadan önce mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. Turuncu diyet nedir? Turuncu diyet portakal ve süt ürünlerinin birleşimiyle uygulanan düşük kalorili bir diyettir. 5 günde 6 kilo verdiren portakal diyeti! 1.Gün Kahvaltı 1 adet portakal 1 adet diyet bisküvi ya da kepekli ekmek 1 fincan çay ya da kahve Öğle yemeği 1 adet haşlanmış yumurta 1 su bardağı kefir ya da yoğurt 1 adet portakal 1 adet peynirli kepek ekmekli tost Akşam yemeği 1 adet haşlanmış yumurta 1 adet kepekli tost 2 adet domates 2.Gün Kahvaltı 1 adet portakal 1 adet diyet bisküvi ya da kepekli ekmek 1 fincan çay ya da kahve Öğle yemeği 1 adet portakal 1 su bardağı kefir ya da yoğurt 1 adet haşlanmış yumurta 1 adet tost Akşam yemeği Haşlanmış kırmızı et 1 adet portakal 1 adet domates 1 su bardağı kefir ya da yoğurt 3.Gün Kahvaltı 1 adet portakal 1 adet diyet bisküvi ya da kepekli ekmek 1 fincan çay ya da kahve Öğle yemeği 1 dilim light ton balığı 1 adet portakal 1 dilim kepek ekmeği Akşam yemeği Haşlanmış bir porsiyon kırmızı et 1 adet portakal 1 adet elma 1 su bardağı yoğurt 4.Gün Kahvaltı 1 adet portakal 1 su bardağı kefir ya da yoğurt 1 adet haşlanmış yumurta 1 adet tost Öğle yemeği 1 dilim light ton balığı 1 adet portakal 1 dilim kepek ekmeği Akşam yemeği 1 adet haşlanmış yumurta 1 su bardağı kefir ya da yoğurt 1 adet portakal 1 adet peynirli kepek ekmekli tost 5.Gün Kahvaltı 1 adet portakal 1 adet diyet bisküvi ya da kepekli ekmek 1 fincan çay ya da kahve Öğle yemeği 1 adet haşlanmış yumurta 1 su bardağı kefir ya da yoğurt 1 adet portakal 1 adet peynirli kepek ekmekli tost Akşam yemeği 1 adet haşlanmış yumurta 1 adet kepekli tost 2 adet domates

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.