0553 313 94 23

5 günde 6 kilo verdiren portakal diyeti! Turuncu diyet nedir?

Birçok uzman şok diyetlerin uygulanmasını tavsiye etmese de çoğu kişi bu listelerden uzak kalamıyor. Siz de sık sık “Turuncu diyet nedir?” sorusunun yanıtını arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, 5 günde 6 kilo verdiren portakal diyeti!

30 Eylül 2019 Pazartesi 22:53
5 günde 6 kilo verdiren portakal diyeti! Turuncu diyet nedir?

Birçok uzman şok diyetlerin uygulanmasını tavsiye etmese de çoğu kişi bu listelerden uzak kalamıyor. Siz de sık sık “Turuncu diyet nedir?” sorusunun yanıtını arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, 5 günde 6 kilo verdiren portakal diyeti!

Öncelikle sağlık sorunlarınız varsa, düzenli ilaç kullanıyorsanız bu düşük kalorili diyeti uygulamadan önce mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor.

Turuncu diyet nedir?

Turuncu diyet portakal ve süt ürünlerinin birleşimiyle uygulanan düşük kalorili bir diyettir.

5 günde 6 kilo verdiren portakal diyeti!

1.Gün

Kahvaltı

1 adet portakal

1 adet diyet bisküvi ya da kepekli ekmek

1 fincan çay ya da kahve

Öğle yemeği

1 adet haşlanmış yumurta

1 su bardağı kefir ya da yoğurt

1 adet portakal

1 adet peynirli kepek ekmekli tost

Akşam yemeği

1 adet haşlanmış yumurta

1 adet kepekli tost

2 adet domates

2.Gün

Kahvaltı

1 adet portakal

1 adet diyet bisküvi ya da kepekli ekmek

1 fincan çay ya da kahve

Öğle yemeği

1 adet portakal

1 su bardağı kefir ya da yoğurt

1 adet haşlanmış yumurta

1 adet tost

Akşam yemeği

Haşlanmış kırmızı et

1 adet portakal

1 adet domates

1 su bardağı kefir ya da yoğurt

3.Gün

Kahvaltı

1 adet portakal

1 adet diyet bisküvi ya da kepekli ekmek

1 fincan çay ya da kahve

Öğle yemeği

1 dilim light ton balığı

1 adet portakal

1 dilim kepek ekmeği

Akşam yemeği

Haşlanmış bir porsiyon kırmızı et

1 adet portakal

1 adet elma

1 su bardağı yoğurt

4.Gün

Kahvaltı

1 adet portakal

1 su bardağı kefir ya da yoğurt

1 adet haşlanmış yumurta

1 adet tost

Öğle yemeği

1 dilim light ton balığı

1 adet portakal

1 dilim kepek ekmeği

Akşam yemeği

1 adet haşlanmış yumurta

1 su bardağı kefir ya da yoğurt

1 adet portakal

1 adet peynirli kepek ekmekli tost

5.Gün

Kahvaltı

1 adet portakal

1 adet diyet bisküvi ya da kepekli ekmek

1 fincan çay ya da kahve

Öğle yemeği

1 adet haşlanmış yumurta

1 su bardağı kefir ya da yoğurt

1 adet portakal

1 adet peynirli kepek ekmekli tost

Akşam yemeği

1 adet haşlanmış yumurta

1 adet kepekli tost

2 adet domates

 

 

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 22:53
  1. 5 günde 6 kilo verdiren portakal diyeti!
  2. Turuncu diyet nedir?
  3. Diyet programları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Real Madrid Club Brugge maçını şifresiz nasıl izlerim?
    1. Real Madrid Club Brugge maçını..
    2. Real Madrid Club Brugge maçı ne zaman..
    3. İyi parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu..
    4. Tottenham Bayern Münih maçını şifresiz..
    5. Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman..
    6. Prens Selman'dan 'Cemal Kaşıkçı'..
    7. 5 günde 6 kilo verdiren portakal..
    8. Arda Turan maçı tribünden izledi!..
    9. Süper Lig puan durumu ve analizi! 6...
    10. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi..
    11. Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper..
    12. PTT, KPSS şartsız personel alımı..
    13. Öğrencilerin 'yurt' çilesi! Yapıldığı..
    14. Çılbır nasıl yapılır? Çılbır püf noktası
    15. 4 CHP'li isim İYİ Parti'ye geçti
    16. Alıç sirkesi nasıl yapılır? Alıç..
    17. Sabah namazının vakti ne zaman başlar..
    18. Avustralya’da askeri kargo uçağı,..
    19. Manchester United Arsenal maçı canlı..
    20. Etnospor Kültür Festivali 2019 ne..
    21. Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken..
    22. Sanal alem ve 'teflon insan' modeli..
    23. Cübbeli Ahmet Hoca'dan deprem çıkışı:..
    24. TFF 1. Lig'de puan durumu! İşte, TFF..
    25. Altınordu Adana Demirspor maçı kaç kaç..
    26. "İstemeyenler dışında ümmetimin tamamı..
    27. Volovan nedir? Tavuklu volovan nasıl..
    28. ABD ve NATO'yu ayağa kaldıran olay!..
    29. TBMM'ye çağrı: Ermenistan'ın bile..
    30. En mutlu aile yuvasının formülü nedir?
    Suudi Arabistan şokta: Binlerce Suudi askerini esir aldık!
    Suudi Arabistan şokta: Binlerce Suudi askerini esir aldık!
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    Firavun, itlerini sokağa saldı
    Firavun, itlerini sokağa saldı
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!