5 günde 6 kilo verdiren portakal diyeti! Turuncu diyet nedir?
Birçok uzman şok diyetlerin uygulanmasını tavsiye etmese de çoğu kişi bu listelerden uzak kalamıyor. Siz de sık sık “Turuncu diyet nedir?” sorusunun yanıtını arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, 5 günde 6 kilo verdiren portakal diyeti!30 Eylül 2019 Pazartesi 22:53
Birçok uzman şok diyetlerin uygulanmasını tavsiye etmese de çoğu kişi bu listelerden uzak kalamıyor. Siz de sık sık “Turuncu diyet nedir?” sorusunun yanıtını arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, 5 günde 6 kilo verdiren portakal diyeti!
Öncelikle sağlık sorunlarınız varsa, düzenli ilaç kullanıyorsanız bu düşük kalorili diyeti uygulamadan önce mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor.
Turuncu diyet nedir?
Turuncu diyet portakal ve süt ürünlerinin birleşimiyle uygulanan düşük kalorili bir diyettir.
5 günde 6 kilo verdiren portakal diyeti!
1.Gün
Kahvaltı
1 adet portakal
1 adet diyet bisküvi ya da kepekli ekmek
1 fincan çay ya da kahve
Öğle yemeği
1 adet haşlanmış yumurta
1 su bardağı kefir ya da yoğurt
1 adet portakal
1 adet peynirli kepek ekmekli tost
Akşam yemeği
1 adet haşlanmış yumurta
1 adet kepekli tost
2 adet domates
2.Gün
Kahvaltı
1 adet portakal
1 adet diyet bisküvi ya da kepekli ekmek
1 fincan çay ya da kahve
Öğle yemeği
1 adet portakal
1 su bardağı kefir ya da yoğurt
1 adet haşlanmış yumurta
1 adet tost
Akşam yemeği
Haşlanmış kırmızı et
1 adet portakal
1 adet domates
1 su bardağı kefir ya da yoğurt
3.Gün
Kahvaltı
1 adet portakal
1 adet diyet bisküvi ya da kepekli ekmek
1 fincan çay ya da kahve
Öğle yemeği
1 dilim light ton balığı
1 adet portakal
1 dilim kepek ekmeği
Akşam yemeği
Haşlanmış bir porsiyon kırmızı et
1 adet portakal
1 adet elma
1 su bardağı yoğurt
4.Gün
Kahvaltı
1 adet portakal
1 su bardağı kefir ya da yoğurt
1 adet haşlanmış yumurta
1 adet tost
Öğle yemeği
1 dilim light ton balığı
1 adet portakal
1 dilim kepek ekmeği
Akşam yemeği
1 adet haşlanmış yumurta
1 su bardağı kefir ya da yoğurt
1 adet portakal
1 adet peynirli kepek ekmekli tost
5.Gün
Kahvaltı
1 adet portakal
1 adet diyet bisküvi ya da kepekli ekmek
1 fincan çay ya da kahve
Öğle yemeği
1 adet haşlanmış yumurta
1 su bardağı kefir ya da yoğurt
1 adet portakal
1 adet peynirli kepek ekmekli tost
Akşam yemeği
1 adet haşlanmış yumurta
1 adet kepekli tost
2 adet domates
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