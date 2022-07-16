5 günde 5 kilo verdiren Ender Saraç diyeti! En tatlı diyet kavun diyeti

5 Günde 5 Kilo Verdiren Ender Saraç Diyeti

Ender Saraç’ın danışanlarına önerdiği 5 günde 5 kilo verdiren diyeti, her gün için ayrı öğünlerden oluşuyor. Bu listeyi deneyerek ve öğünlere sadık kalarak 5 kilo vermeniz mümkündür.

1. Gün

Sabah kahvaltısı: Tam buğday ekmek – 1 adet haşlanmış yumurta, yaklaşık 8 tutam maydanoz, beyaz peynir, salatalık ve zeytin

Ara öğün: 1 kase light yoğurt içerisinde tam 3 tane ceviz içi, tarçın ve keten tohumu – yeşil elma

Öğle yemeği: Salata ve çorba

Ara öğün: Ilık süt – İsteğe bağlı olarak zencefil ve tarçın eklenmelidir.

Akşam yemeği: Balık, taze fasulye yemeği, sarımsak ve bol yeşillikli salata tüketilmelidir.

Gece: 4 kayısı

2. Gün

Sabah kahvaltısı: Yağsız tost

Ara öğün: 2 salatalık

Öğle: Çorba ve 4 adet ızgara köfte

Ara öğün: Yulaflı yoğurt karışımı

Akşam: Esmer makarna, sarımsak ve soğanlı ıspanak kavurma

3. Gün

Sabah kahvaltısı: Yulaf ezmesi, sade müsli ve süt tüketilmelidir

Ara öğün: 1 porsiyon ananas

Öğle: Çorba, 3 yumurta beyazı, sivri biberli omlet

Ara öğün: 1 bardak yağsız ayran

Akşam: Yeşil mercimek, 1 dilim kızarmış ekmek

4. Gün

Kahvaltı: 1 greyfurt, ceviz içi, muz

Öğle: 1 porsiyon ızgara, salata

Ara Öğün: 1 bardak yağsız ayran

Akşam: Bol sarımsaklı brokoli, bulgur pilavı

5. Gün

5. günde ise detoks uygulanmalıdır

2 saatte 1 olabildiğince küçük kasede lahana çorbası içilmelidir

5 Gün Boyunca Değişmeyen Menülü Diyet Listesi

Kahvaltı

Kızartılmış iki dilim buğday ekmeği

3 küçük dilim yağsız peynir

5-6 dal limon sıkılmış maydanoz

Ara Öğün

1 adet kivi (tarçın eşliğinde)

Öğle Yemeği

1 kase tavuk suyuyla yapılmış mercimek çorbası

1 domates

3 adet haşlanmış kabak

Ara Öğün

3-4 kaşık bol tarçınlı light yoğurt

Akşam Yemeği

4 kaşık soğanlı ve sarımsaklı bulgur pilavı

Zeytinyağlı yeşil fasulye ve yeşillikler

Gece Atıştırmalığı

4 adeti geçmemek kaydıyla kuru kayısı – ılık süt

5 Günde 5 Kilo Verdiren Diyet Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Önerilen diyet listeleri sadece 5 gün boyunca denenmelidir. Tekrar etmek için bir süre bekleyip normal sağlıklı öğünler yapıp dinlenmeniz gerekir.

Eğer şeker ya da kalp gibi hastalıklarınız varsa; diyeti denemeden önce doktordan bilgi alıp başlamanız önerilir.

Diyette önerilen besinler, size gün içinde enerji veren ve kan şekerini dengeleyen türden sunulmuştur.

Diyetin sonunda etkili sonuç almak için kaçamaklara yer vermemelisiniz.

Paketlenmiş ürünler, şekerli ve kızarmış besinler diyet listesinde yer almamaktadır.

Sadece öğünlerde adı geçen besinleri ve seçenekleri tüketmelisiniz.

DİĞER ÖNERİ DİYET İSE;

Yaz aylarının favori meyvelerinden olan kavun, ferahlatıcı tadının yanı sıra metabolizmayı hızlandıran etkisiyle de şu sıralar konuşuluyor. Düşük kalorisi sayesinde diyet listelerinde kendine yer bulan bu meyvenin bir de özel diyeti yapılıyor. İddiası ise büyük; 5 günde 5 kilo verdiriyor.

Kavun diyeti detayları;

Kahvaltı:

İstediğiniz kadar kavun

Bir fincan yeşil çay (şekersiz)

Ara öğün:

1 kase yarım yağlı ya da light yoğurt

Öğle yemeği:

100 gram yağsız bir şekilde pişirilmiş tavuk

Bir porsiyon kavun

1 fincan şekersiz çat

Ara öğün:

İstediğiniz kadar kavun

Akşam yemeği:

100 gram ızgara tavuk ya da balık

Çoban salatası

Bir porsiyon kavun

Tercih edilecek olan kavun diyetinde karnı tok tutması ve enerji sağlaması için olgun kavunlar seçilmelidir. Ancak içindeki şekerin kilo vermeyi zorlaştırmaması için 3 öğünün 2'sinde daha az olgunlaşan kavunları tüketmeniz tavsiye edilir.