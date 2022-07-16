5 günde 5 kilo verdiren Ender Saraç diyeti! En tatlı diyet kavun diyeti
Pek çok tıp alanında uzmanlığı olan Ender Saraç, sağlıklı adımlarla zayıflamak isteyenlerin aklındaki soru işaretini gideriyor. Şimdi sizlere önereceğimiz 5 günlük diyet sayesinde ortalama 5 kilo verebilirsiniz. , Ender Saraç’ın 5 günde 5 kilo verdiren diyeti neler içeriyor?
5 Günde 5 Kilo Verdiren Ender Saraç Diyeti
Ender Saraç’ın danışanlarına önerdiği 5 günde 5 kilo verdiren diyeti, her gün için ayrı öğünlerden oluşuyor. Bu listeyi deneyerek ve öğünlere sadık kalarak 5 kilo vermeniz mümkündür.
1. Gün
Sabah kahvaltısı: Tam buğday ekmek – 1 adet haşlanmış yumurta, yaklaşık 8 tutam maydanoz, beyaz peynir, salatalık ve zeytin
Ara öğün: 1 kase light yoğurt içerisinde tam 3 tane ceviz içi, tarçın ve keten tohumu – yeşil elma
Öğle yemeği: Salata ve çorba
Ara öğün: Ilık süt – İsteğe bağlı olarak zencefil ve tarçın eklenmelidir.
Akşam yemeği: Balık, taze fasulye yemeği, sarımsak ve bol yeşillikli salata tüketilmelidir.
Gece: 4 kayısı
2. Gün
Sabah kahvaltısı: Yağsız tost
Ara öğün: 2 salatalık
Öğle: Çorba ve 4 adet ızgara köfte
Ara öğün: Yulaflı yoğurt karışımı
Akşam: Esmer makarna, sarımsak ve soğanlı ıspanak kavurma
3. Gün
Sabah kahvaltısı: Yulaf ezmesi, sade müsli ve süt tüketilmelidir
Ara öğün: 1 porsiyon ananas
Öğle: Çorba, 3 yumurta beyazı, sivri biberli omlet
Ara öğün: 1 bardak yağsız ayran
Akşam: Yeşil mercimek, 1 dilim kızarmış ekmek
4. Gün
Kahvaltı: 1 greyfurt, ceviz içi, muz
Öğle: 1 porsiyon ızgara, salata
Ara Öğün: 1 bardak yağsız ayran
Akşam: Bol sarımsaklı brokoli, bulgur pilavı
5. Gün
5. günde ise detoks uygulanmalıdır
2 saatte 1 olabildiğince küçük kasede lahana çorbası içilmelidir
5 Gün Boyunca Değişmeyen Menülü Diyet Listesi
Kahvaltı
Kızartılmış iki dilim buğday ekmeği
3 küçük dilim yağsız peynir
5-6 dal limon sıkılmış maydanoz
Ara Öğün
1 adet kivi (tarçın eşliğinde)
Öğle Yemeği
1 kase tavuk suyuyla yapılmış mercimek çorbası
1 domates
3 adet haşlanmış kabak
Ara Öğün
3-4 kaşık bol tarçınlı light yoğurt
Akşam Yemeği
4 kaşık soğanlı ve sarımsaklı bulgur pilavı
Zeytinyağlı yeşil fasulye ve yeşillikler
Gece Atıştırmalığı
4 adeti geçmemek kaydıyla kuru kayısı – ılık süt
5 Günde 5 Kilo Verdiren Diyet Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Önerilen diyet listeleri sadece 5 gün boyunca denenmelidir. Tekrar etmek için bir süre bekleyip normal sağlıklı öğünler yapıp dinlenmeniz gerekir.
Eğer şeker ya da kalp gibi hastalıklarınız varsa; diyeti denemeden önce doktordan bilgi alıp başlamanız önerilir.
Diyette önerilen besinler, size gün içinde enerji veren ve kan şekerini dengeleyen türden sunulmuştur.
Diyetin sonunda etkili sonuç almak için kaçamaklara yer vermemelisiniz.
Paketlenmiş ürünler, şekerli ve kızarmış besinler diyet listesinde yer almamaktadır.
Sadece öğünlerde adı geçen besinleri ve seçenekleri tüketmelisiniz.
DİĞER ÖNERİ DİYET İSE;
Yaz aylarının favori meyvelerinden olan kavun, ferahlatıcı tadının yanı sıra metabolizmayı hızlandıran etkisiyle de şu sıralar konuşuluyor. Düşük kalorisi sayesinde diyet listelerinde kendine yer bulan bu meyvenin bir de özel diyeti yapılıyor. İddiası ise büyük; 5 günde 5 kilo verdiriyor.
Kavun diyeti detayları;
Kahvaltı:
İstediğiniz kadar kavun
Bir fincan yeşil çay (şekersiz)
Ara öğün:
1 kase yarım yağlı ya da light yoğurt
Öğle yemeği:
100 gram yağsız bir şekilde pişirilmiş tavuk
Bir porsiyon kavun
1 fincan şekersiz çat
Ara öğün:
İstediğiniz kadar kavun
Akşam yemeği:
100 gram ızgara tavuk ya da balık
Çoban salatası
Bir porsiyon kavun
Tercih edilecek olan kavun diyetinde karnı tok tutması ve enerji sağlaması için olgun kavunlar seçilmelidir. Ancak içindeki şekerin kilo vermeyi zorlaştırmaması için 3 öğünün 2'sinde daha az olgunlaşan kavunları tüketmeniz tavsiye edilir.