5 gün önce kaybolan engelli gençten acı haber
5 gün önce kaybolan 18 yaşındaki zihinsel engelli gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu.11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:52
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki evinden 7 Ağustos'ta ayrılmasının ardından kendisinden haber alınamayan zihinsel engelliOsman Yılmaz'ın (18) bulunması için çalışmalar başlatıldı.
Güvenlik güçleri ile AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu Yılmaz'ın cesedi kaybolduğu mahalledeki dere kenarında bulundu.
Yılmaz'ın cesedi, güvenlik güçlerinin incelemesi sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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