Bahsi geçen bu açıklamayı Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ortak bir metinle duyurdu.

Konya iş dünyasını temsil eden Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası tarafından ortak bir açıklama yapılarak, Konyalı firmalar hakkında çıkarılan asılsız ve mesnetsiz dedikoduların Konya’nın ticari itibarına zarar verdiğinin altı çizildi. Açıklamada, “İş dünyamızın motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen tüm söylenti ve dedikoduları şiddetle kınıyor, işletmelerimizin ticari itibarını zedeleyen dedikodulara itibar edilmemesi gerekliliğini hatırlatmayı görev biliyoruz” denildi.

"Tüm firmalara yürekten teşekkür ediyoruz"

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen tarafından yapılan ortak açıklama “Konya’mız güçlü girişimcilik ruhu, yatırım ve üretim motivasyonu ile Türk ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından birisi haline gelmiştir. Müteşebbislerimiz, son dönemde ekonomide yaşanan tüm zorlu şartlara, pandemi döneminin getirdiği zorluklara, etrafımızdaki savaşlara ve yüksek enflasyona rağmen daha güçlü bir Türkiye hedefiyle yeni yatırımlar yapmaya, üretmeye ve istihdama devam etmektedir. Öncelikle yatırımlarıyla Konya’mızı böylesine güçlü bir üretim şehri haline getiren tüm firmalarımıza ve çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Ancak son dönemde her biri şehrimizin değeri olan bazı firmalarımızla ilgili, asılsız ve mesnetsiz dedikodular yapılmaktadır. Hiçbir gerçekliği olmayan, ahlaktan uzak bu tür dedikoduları üzüntü ile takip ediyoruz” denildi.

5 firma konkordato ilan etti

Firma ismi telaffuz edilerek seslendirilen bu tür gerçek dışı söylentilerin, Konya’ya yönelik bir algı operasyonu olduğu belirtilen açıklamada, “Özellikle konkordato konusunu sürekli gündemde tutarak, firmalarımızın hedef alınmasını hem Konya’mıza hem de ülkemize ihanet olarak görmekteyiz. Ticaret Sicili Müdürlüğü verilerine göre 30 binin üzerinde firmaya sahip olan Konya’mızda 2023 yılı içinde konkordato ilan eden firma sayısı sadece 5’tir. Konya iş dünyası olarak, işletmelerimizin şehrimizin ortak değeri olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda iş dünyamızın moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkilemesi muhtemel tüm söylenti ve dedikoduları şiddetle kınıyor, işletmelerimizin ticari itibarını zedeleyen dedikodulara itibar edilmemesi gerekliliğini hatırlatmayı görev biliyoruz. Firmalarımızın doğrudan hedef alınmasına izin vermeyeceğimizin altını çizerek, firmalarımıza zarar verebilecek her türlü davranış ve sözden kaçınılması, Konya’ya yönelik yeni bir algı operasyonuna izin verilmemesi konusunda uyarıda bulunuyoruz. Herkesi sorumlu davranmaya, daha fazla çalışmaya, daha fazla dayanışmaya, daha fazla birlik ruhu ile hareket etmeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yetkili isimler konkordato ilan eden 5 firmanın ismini açıklamadı.

Kaynak: Merhaba Haber