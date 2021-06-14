5 FETÖ üyesi firar ederken yakalandı

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Terör örgütü FETÖ üyesi 5 kişi daha firar ederken yakalanarak, haklarında devam eden yasal işlemlerle gözaltına alındı.



Haklarında yakalama kararı bulunan ve yasa dışı yollarla firar etmek için Yunanistan’a geçerken hudut birlikleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı 5’i FETÖ üyesi 10 kişinin yakalandığını resmi tvitter hesabından yaptığı, “Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” Paylaşımı ile duyurdu.