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5 dakikada mozaik pasta tarifi

Herkesin kolaylıkla yapabileceği, deneyenlerin tadını aklından çıkaramadığı müthiş bir tarif.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:48
5 dakikada mozaik pasta tarifi

Evlerinizde sıklıkla yaptığınız mozaik pastayı bir de bu haliyle denemelisiniz. Püf noktalarına dikkat edildiğinde ''pastane usulü'' mozaik pastalardan daha lezzetli bir tatlı elde edeceksiniz. Ağzınıza bolca çikolata tadı gelirken, yumuşaklığıyla da adeta mest olacaksınız.Öyleyse tarife geçelim.

Malzemeler

  • 1 bardak süt
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 3,5 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 bardak şeker
  • 3 paket petibör bisküvi
  • 1 yumurta
  • 40 gr çikolata
  • hindistan cevizi

Üzeri için;

  • 70 gr çikolata
  • 1 paket krema

Yapılışı

Tereyağını tencereye alıp üzerine kakaoyu ekleyin. Pişmeden sütü ve şekeri ilave edin. 

Hafif ısınmaya ve kakaonun topakları erimeye başladığında ocaktan indirin.

Soğuduktan sonra yumurtayı çırparak ilave edin. 

Üzerine eritilmiş çikolata ve hindistan cevizini ekleyin. 

En son iri parçalar halinde bisküvileri kırarak harca katın.

Çok küçük parçalar yapmamaya çalışın. İri olmasından da korkmayın, çünkü karıştırırken küçülüyor.

Harcı bir tepsiye dökün. Üzerini streç filmle kaplayın. İçine girebilecek başka bir tepsi yardımıyla düzeltin.

Streçli şekilde dolapta bekletin ve soğuduktan sonra çıkartın. 

Üzeri için, benmari usulü çikolatayı ekleyin ve dmaak tadınıza göre krema ilave edin.

En son mermer şeklinde süslemek için krema dökebilirsiniz.

Afiyet olsun..

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:48
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