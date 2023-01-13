5 dakikada kağıt helvadan pasta nefis tarif: Püf noktası ocakta unu, sıvı yağ ile kısık ateşte kavurmak!

Helva insanı tok tutar. Kalsiyum açısından doğal ve sağlıklı bir besindir. Bu sayede midede oluşan şişme, mide bulantısı ve ekşimelere karşı oldukça etkilidir. Faydalarından yararlanmak isterseniz işte nefis tarifler... Üstelik çok lezzetli

Kağıt helva neyden yapılır?

Kağıt Helva, çayın yanında tek başına tüketilebileceği gibi arasına dondurma konularak da dondurma keyfinize lezzet katabileceğiniz bir üründür. İçindekiler; Buğday unu, şeker, kısmı hidrojenize bitkisel yağ, kabartıcı(sodyum bikarbonat), glukoz şurubu, emülgatör.

Kaşık Helva Tarifi İçin Malzemeler

Yarım su bardağından az irmik

1 su bardağından az un

Yarım su bardağından fazla sıvı yağ

Şerbet için:

1 su bardağı şeker

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı süt

Kaşık Helva Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle şerbetimizi hazırlamak için karıştırma kabına şekeri, suyu ve sütü alıp karıştırıyoruz (kaynatma işlemi yok)

Daha sonra teflon tavaya veya tencereye sıvı yağ un ve irmiği katıyoruz.

Unun kavrulup kokusu iyice yayılana kadar kavuruyoruz.

Bu aşamada sürekli karıştırıyoruz ki yanmasın

Koyu rengi alınca şerbeti yavaşça ekleyip aynı zamanda karıştırıyoruz.

Şerbet çekince ocağın altını kısıyoruz.

Bir miktar daha çevirerek kavurup ocaktan alıyoruz.

2 yemek kaşığı kullanarak şeklini veriyoruz servis tabağına diziyoruz.

Afiyet olsun. Tarifteki ölçüleri katlarıyla artırabilirsiniz.

Kağıt helva arası dondurma nasıl yapılır?

Kağıt helvaları ikiye bölün.Yarısının üzerine istediğiniz dondurmayı kaşık yardımıyla bastırarak yayın. Kalan yarısını yarım ay olacak şekilde kapatın. Kalan helvayı da aynı şekilde hazırlayın.Servis tabağına üst üste yerleştirin. Mevsim meyveleri ve meyveli sosla süsleyip hemen servis yapın.

Bonus tarif veriyoruz...

İstanbul'a ve Görüntüsüyle fıstıklı keki andıran ıspanak pastası hem sağlıklı hem lezzetli bir tatlı olarak beş çaylarınızda ve özel günlerinizde olmayı hak ediyor. Yeşil görüntüsü ile beş çaylarının vazgeçilmezi olacak bu kekte ıspanağın tadını da almıyorsunuz. İşte, ıspanak pastası nasıl yapılır merak edenlere, evde kolay ıspanak pastası tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

Yapımı için malzemeler

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı haşlanmış ıspanak

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un

3 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Krema için:

2 poşet hazır krema

1,5 su bardağı soğuk süt

1 paket vanilyalı puding

2 su bardağı süt

Ispanak pastası tarifi Nasıl yapılır?

Yumurta ve şekeri iyice çırpın. Süt, sıvı yağ ve vanilyayı da ekleyerek çırpmaya devam edin.

Ispanakları haşlayarak suyu kalmayacak şekilde süzün ve robottan geçirin. Robottan geçirdiğiniz ıspanakları çırptığınız karışıma ekleyerek karıştırın. Un ve kabartma tozunu ekleyip tekrar çırpın. Hazırladığınız keki 180 derecelik fırında yaklaşık 45 dakika pişirin.

Kremayı bir kaba boşaltarak üzerine sütü ekleyin ve iyice çırpın. Pudingi 2 su bardağı sütle pişirip soğumasını bekleyin. Soğuyan puding ve hazırladığınız kremayı karıştırın.

Pişen kek ılındıktan sonra ortadan enlemesine ikiye bölün ve içindeki fazlalıkları alın. Kenarlarını da düzelterek dökülen kek kalıntılarını robottan geçirin. İkiye böldüğünüz kekin içini kremayla kaplayın ve diğer yarısını üzerine koyun. Tekrar birleştirdiğiniz kekin tamamını kremayla kaplayın. Son olarak robottan geçirdiğiniz kek kırıntılarını pastanızın üzerine serpiştirin. Dilerseniz üzerine Antep fıstığı da koyarak servise sunabilirsiniz.

Afiyet olsun...