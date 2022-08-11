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Kadın - Aile 5 dakikada et döner tarifi: Evde döner nasıl yapılır? Et döner malzemeleri neler?
Kadın - Aile

5 dakikada et döner tarifi: Evde döner nasıl yapılır? Et döner malzemeleri neler?

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi olan döner ev ortamında bu benzersiz yemeğin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, evde döner nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar... Döner nasıl yapılır konusunda önemli püf noktaları...

Yeniakit Publisher
2022-08-11 22:13:00 - 2022-08-11 22:18:48
5 dakikada et döner tarifi: Evde döner nasıl yapılır? Et döner malzemeleri neler?

5 Dakikada Et Döner Tarifi İçin Malzemeler

Yarım kilo dana döş kıyma
2 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı süt
1 soğanın suyu
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı sirke
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1. 5 çay kaşığı tuz (tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)

Kızartmak için :

Tereyağı

Döneri sarmak için :

Yağlı kağıt veya streç folyo

5 Dakikada Et Döner Tarifi Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeleri bir kabın içine alıp, 5 dakika yoğurun. Ardından, streç folyo veya yağlı kağıda sıkıca sarıp, rulo şekli verin. Derin dondurucuya kaldırıp, iyice donmasını bekleyin. Pişirmek istediğinizde çıkarıp rahat kesebileceğiniz kıvama gelene kadar yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra ince ince dilimleyin. Hiç bekletmeden tereyağını erittiğiniz tavada, arkalı önlü çevirerek pişirin. Çok ince olduğu için bir iki dakikada pişiyor. İster pilavla, ister pita ekmeğiyle, isterseniz de iskender kebap şeklinde hazırlayarak afiyetle tüketin. Döner harcını hazırladıktan sonra buzdolabının alt kısmında birkaç saat dinlendirip ardından derin dondurucuya kaldırırsanız dahada lezzetli olur. Soğan suyunu, rendenin ince tarafıyla soğanı rendeleyip süzgüden süzerek elde edebilirsiniz. Kıymanın yarısını kuzu döş, yarısını dana döş olarak da kullanabilirsiniz.

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