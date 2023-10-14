5 Dakikada duşakabin temizliği! Kadınların işi gücü ve en büyük korkusu: Bütün mikroplar orada toplanıyor!

Hem sağlığınızı korumak hem de yaşam alanında geçirdiğiniz zamanı daha konforlu kılabilmek için temizliğe ve düzene önem verdiğinizi biliyoruz. İtiraf etmekte de sakınca yok; daha az zaman harcayarak efektif bir temizlik yapmanın yollarını da arıyoruz. Fakat sizin de bildiğiniz gibi bazı alanların temizliği zorlayıcı olabiliyor. İşte, duş kabinleri de o alanların başında geliyor. Peki, kireç ve sabun lekeleri nedeniyle temizlenmesi zorlaşan bu alanlar en kolay şekilde nasıl temizlenebilir? İşte, duş kabini temizliği ile ilgili merak ettiklerinizin yanıtları:

Duşakabin Nasıl Temizlenir?

Sabun, şampuan ve sudaki kireç nedeniyle banyoda mat ve lekeli bir görünüme sebep olan kirlenmeler oluşabiliyor. Duşakabin camında, kabin içerisindeki fayanslarda, batarya ve duş başlığında, hatta duş teknesinde görülebilen bu su lekelerini temizlemek için ise farklı yöntemlerden yardım almak mümkün.

Elbette temizlik seçeneklerinden biri, banyo temizliği için özel üretilen kimyasal temizlik ürünlerini ve kireç sökücüleri tercih etmek. Bu ürünleri kullanma talimatlarında belirtildiği gibi uygulayabilir, ardından durulayarak duş kabini camlarını ve alanın diğer bölümlerini temizleyebilirsiniz.

Tam da bu noktada hem doğayı korumanın görevimiz olduğunu hem de banyoların genellikle havalandırma konusunda yetersiz kalan alanlar olduğunu hatırlamakta fayda var. Kimyasal maddeler nedeniyle su kaynaklarının kirlenmesini önlemek ve bu ürünlerle teması ya da ürünleri solumayı en aza indirebilmek için doğal temizlik ürünleri kullanılabilir. Peki, doğal temizlik ürünleri ile duşakabin kireç lekeleri nasıl çıkar? Bunun için birkaç alternatifiniz mevcut. O halde şimdi, duş kabini bölümlerine göre temizlik önerilerini sıralayalım.

Duşakabin Camı Nasıl Temizlenir?

“Banyodaki su ve sabun lekeleri neyle çıkar?” sorusunun yanıtına doğal bir çözüm arıyorsanız şimdi paylaşacağımız alternatiflerden dilediğinizi pratik bir şekilde uygulayabilirsiniz. Bu arada minik bir uyarı: Verimli bir temizlik için temizlik ürünlerini uyguladıktan sonra durulama işlemini yukarıdan aşağıya olacak şekilde yapmayı unutmamalısınız.

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Sirke ile Duş Kabini Temizliği

Bildiğiniz üzere sirke, ev temizliğinde pek çoğumuzun yardımcısı. Bir fısfısın içine sirke koyarak (dilerseniz su ve sirkeyi karıştırabilirsiniz de) duş kabini camlarına, yukarıdan aşağıya olacak şekilde sıkabilirsiniz. Ardından bir mikrofiber bezle ya da gazete kağıdıyla camları silebilirsiniz.

Dilerseniz sirkeyi duş kabininin plastik bağlantı noktalarına uygulayıp bu temizlik için ayıracağınız bir diş fırçası yardımıyla da temizlemesi zor yerlerdeki kirlerden kurtulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, fırçayla ovduktan ve bol suyla duruladıktan sonra alanı kuru bir bezle silmek.

Limon Tuzu ile Duş Kabini Temizliği

“Doğal bir şekilde duş kabini temizliği neyle yapılır?” sorusunun bir diğer yanıtı da limon tuzu ve su karışımı. Bir fısfısın içine 4 tatlı kaşığı limon tuzu koyun ve ardından yaklaşık bir su bardağı su ekleyin. Limon tuzu eriyene kadar da fısfısı çalkalayın.

Limon tuzu ve su karışımını sıktıktan sonra temiz bir bez ya da sünger yardımıyla cama iyice yayın. Ardından camları su ile durulayın ve kuru bir bezle silin.

Bu arada bu yöntemle batarya ve duş setinizi de temizleyebileceğinizi not düşelim.

Duş Kabinindeki Fayanslar Nasıl Temizlenir?

Duş kabini camı kadar kabin içerisinde yer alan fayanslar da kireçten ve sabun ile şampuan lekelerinden nasibini alıyor. Hiç merak etmeyin; bu alanları temizlemek de oldukça kolay.

1 ölçek beyaz sirke ve 1 ölçek suyu karıştırarak fayanslara sıkıp 5 dakika bekleyin. Ardından süngerin yumuşak yeri ile ovalayın. Son olarak duvarları yukarıdan aşağıya olacak şekilde ılık su ile duruladınız mı tamamdır bu iş!

Duş Kabini Gideri Nasıl Temizlenir?

Hem hijyeni sağlamak hem de tıkanıklık nedeniyle tatsız bir sürpriz yaşanmasını önlemek için gideri temizlemeyi unutmamalısınız. Bu aşamada tek kullanımlık bir temizlik eldiveninden yardım alabilirsiniz. Eğer giderde bir tıkanıklık varsa gidere karbonat serptikten sonra üzerine sirke dökebilirsiniz. Birkaç dakika bekledikten sonra kaynar su dökerek giderin açılmasına yardımcı olabilirsiniz.

Duş Kabinin Kirlenmesini Geciktirmek İçin Öneriler

Banyolar nemli ortamlar olduklarından ne yazık ki bakterilerin üremesi için elverişli ortamlar haline gelebiliyorlar. Bu nedenle banyo temizliğini düzenli bir şekilde yapmak oldukça önemli.

Banyo temizliğini düzenli olarak yapmalısınız, evet. Ancak yine de bazı noktalara dikkat ederek duş kabininin daha uzun süre temiz görünmesini sağlamanız mümkün.

Duş kabinindeki kirlerin hızla oluşmasının nedenlerinden biri nemdir. Bu sebeple duş sonrasında banyoyu havalandırıp nemden arındırmaya dikkat etmelisiniz.

Duş sonrasında duş kabini teknesinde, duvarda ya da camda sabun veya şampuan köpüğü kalmamasına özen göstermelisiniz. Ayrıca bir çekçek yardımıyla camlardaki ve duvardaki suyu akıtmak da faydalı olabilir.

Duş kabini temizliğini kolaylaştırmak istiyorsanız temizliği duş sonrasında yani alandaki nem oranı yüksekken yapabilirsiniz. Bu sırada kirler yumuşayacağı için temizlik daha kolay gerçekleştirilebilir.