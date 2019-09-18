5 dakika poğaçası!

Çat kapı gelen misafirlerinizi mutlu edecek, ani açlıklarını dindirecek enfes bir tarifi sizler için derledik. 5 dakikada poğaça nasıl yapılır? Mayasız bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? İşte detaylar...

Pratik bir şekilde yapacağınız, tadı enfes, sunumu bir hayli güzel 5 dakika poğaçasına bayılacaksınız. Dilediğiniz gibi iç harcını değiştirebileceğiniz ve hamuruna ekleme yapabileceğiniz bir listesi var. Öyleyse tarife geçelim...

Malzemeler

2 yumurta

2 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

125 gr tereyağı

1,5 çay bardağı yoğurt

1,5 çay bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı tuz

3 su bardağı un

Üzeri için;

Çörek otu

Öncelikle bir yumurtanın sarısı ve beyazını ayırın. Sarısını üzerine sürmek için kenara alın, beyazını yoğurma kabınızın içerisine aktarın.

Ardından bütün sıvı malzemeleri koyarak, güzelce özdeşleşmesini sağlayın. Bu işlemden sonra toz malzemeler ve unu ilave edip yoğurun.

Elinize yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

Bezeler halinde yuvarlayın ve fırın tepsinizin içerisine yerleştirin.

Ayırdığınız yumurtayı sürüp, çörek otunu serptikten sonra, fırına sürün.

Şimdiden afiyet olsun...