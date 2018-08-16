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5 boynuzlu koç görenleri hayrete düşürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında satışa sunulan 5 boynuzlu koç, ilgi odağı oldu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 21:53
5 boynuzlu koç görenleri hayrete düşürüyor

Van Çaldıran'da yaşayan ve Gebze Kirazpınar'da kurulan hayvan pazarında kurbanlık satan Eşref Gümlüce'nin getirdiği 5 boynuzlu koçu birçok kişi görmeye geliyor.

"2 GÜNDE 200 KİŞİ"

Eşref Gümlüce, "2 gündür buradayız. 5 boynuzlu koçumuzu duyanlar görmek için akın akın geliyorlar. 2 günde en az 200 kişi geldi. İlk 5 boynuzlu koçumuzun alıcısı da çıktı, 2 bin 500 lira verdi ama biz satmaya kıyamadık. Merinos cinsi bir koç. Satmak için kurban pazarına getirdik ama satmayı düşünmüyoruz. Biz bu koçu özel bir çiftliğe veya hayvanat bahçesine satmayı düşünüyoruz." dedi.

"SELFİECİLERİN İLGİ ODAĞI"

Eşref Gümlüce'nin yeğeni Nurullah Gümlüce ise "145 tane küçükbaş hayvanımızı Van'ın Çaldıran ilçesinden getirdik. En çok ilgi çeken 5 boynuzlu koçumuz oldu. Genelde müşteriler, selfieciler gelip 5 boynuzlu koçumuzu görüp fotoğraf çektiriyorlar.

Biz istiyoruz ki müşterilerimiz gelip alsınlar. Son güne bırakmasınlar. Bu koçu da amcam satmaya kıyamıyor ama sonunda mecburen onu da satacak. Şu anda selfiecilerin ilgi odağı." diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 21:53
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