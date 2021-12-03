5 bin yıllık şifa kaynağı bakır kaplar

Bir dönem teknolojiye yenilen bakır kaplar, sağlığın önem kazanmasıyla yeniden rağbet görmeye başladı. Uzmanlara göre, bakır kapların suyu pozitif elektrikle yükleme özelliği bulunuyor ve bu pozitif elektrik yükü vücudun 3 temelini dengelemeyi sağlıyor. Bakır sürahi içinde 8 saat bekletilerek hazırlanan su hiçbir zaman kötüleşmiyor ve tazeliğini koruyor.

Bakır ürünlerin bakımı ve kullanımı nasıl olur?

Bakır tencere ve tavalar çizilmemesi için tahta kaşık kullanmalıdır. Bakır Tencereleri içi boş şekilde yanan ocağa koymayınız. Yüksek ateşte kalayı karartabilirsiniz. Kalay ömrü uzun olması için bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Elde aşındırıcı olmayan singer ile ovalanmalıdır. Dekoratif bakırların temizliği sadece nemli bezle silinerek yapılmalıdır.

Bakır ürünlerim karardı, ne yapmalıyım?

Bakır ürünleriniz kararmışsa salça, limon, kül gibi ürünlerle bakırınızın dış kısmını ovalayarak yeni gibi parlatabilirsiniz.

Bakır sahanda yapılan yemekler daha sağlıklı

Bursa'da uzun yıllar Çancılar Mahallesi’nde bakır eşyalar satan esnaf, geçmişi 5 bin yıla dayanan bakır kapların son zamanlarda tekrar ilgi görmeye başladığını söyledi. Yapılan araştırmalara göre, bakır bardak, sürahi, tava ve tencere gibi bakır kapların son derece sağlıklı olduğunu ve bakteri barındırmadığını savuyor. Yalnız dikkat edilmesi gereken husus; bakır tavada yemek pişirirken, metal kaşık değil de tahta kaşık kullanın. Metal kaşık kullandığınız zaman tavanın kalayını soyarsınız. Yumurtanızı ve mıhlamanızı sağlıklı bir şekilde gönül rahatlığıyla bu bakır tavada yapabilirsiniz. Bakır tavaların fiyatı ise 60 liradan başlıyor. Ürünün büyüklüğüne göre fiyatları 180 liraya kadar çıkıyor’’ diye konuştu.