5 bin yıllık keşifte bomba Türkiye detayı!

Hualva Üniversitesinden bir grup araştırmacı, kalıntılardan yola çıkarak yaptıkları çalışmada, 5 bin yıl öncesinde modanın başkentinin Güney İspanya olduğunu buldu.

WebTekno'da yer alan habere göre, günümüzde moda başkenti dendiğinde akla ilk gelen yerler genellikle Paris ve Milano oluyor. Bu şehirler günümüzde modanın kalbinin attığı ve dünyanın pek çok yerinden insanların kıyafet ve aksesuarlar almak için ziyaret ettiği şehirler olarak biliniyor.

Tarih öncesinde modanın başkenti bulundu

İspanya'daki Sevilla ve Almanya'daki Hualva Üniversitelerinden bir grup arkeolog ve araştırmacı, kalıntılardan yola çıkarak Bakır Çağı'nın moda başkentinin Güney İspanya olduğunu belirledi. Yaklaşık 20 yıllık araştırma boyunca arkeologlar yüzlerce altın, fildişi, kristal, yakut, deniz kabuğu ve bakırdan yapılma süs eşyaları ve aksesuarlar buldu. Arkeologlar, yapılan sonar testlerine göre şu anada çıkardıkları yüzlerce kalıntının aslında var olan toplam kalıntıların sadece %1'i olduğunu açıkladı.

Kazı alanında bulunan bazı kalıntılar ise Batı Asya, Sahra Afrikası, Sicilya ve Kuzey İspanya'da daha önce bulunan kalıntılarla eşleşiyor. Bu da Güney İspanya'daki bu bölgenin bir zamanlar dünyanın moda başkenti olduğunu kanıtlar nitelikte.

Türkiye'den kalıntılar da var

Kazı çalışmaları sırasında aksesuarlara ek olarak ok başları, minyatür bıçaklar hançerler ve hatta oymalı taraklar bile bulundu. Özellikle uzunlukları nedeniyle ok başları inceleyen arkeologlar, bu ok başlarının "Akdeniz tipi" olduklarını açıkladı.

Akdeniz tarzı ok başları, Türkiye başta olmak üzere Suriye, Lübnan ve İsrail'de de bir dönem sıkça kullanılmıştı. Fakat tarih kitaplarına baktığımızda bu tarz ok başlarının kullanan ilk milletin Türkler olduğunu görebiliyoruz.

Alanda yapılan kazılara göre bu yerleşim alanı bir moda başkenti olmasının dışında aynı zamanda pek çok farklı kültürden insanın da ortaklaşa yaşadığı bir kültür şehriydi. Araştırmacılar şu anda toplam kazı alanının sadece %4'ünü keşfedebildi.