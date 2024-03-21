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Ekonomi 5 bin 600 TL bayram müjdesi! Emekliye ek zam gelecek mi?
Ekonomi

5 bin 600 TL bayram müjdesi! Emekliye ek zam gelecek mi?

Yeniakit Publisher
2024-03-21 10:12:00 -
5 bin 600 TL bayram müjdesi! Emekliye ek zam gelecek mi?

Geçtiğimiz ay kök maaşın 10 bin TL'ye yükseltilmesiyle birlikte milyonlarca emekli derin bir nefes aldı. Emekliler yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Fakat devlet, emeklilerin yaşam şartlarını daha da iyileştirmek için ek zamlar üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta mitinginde yaptığı konuşmada, "Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti'den de emekliye ek zam haberi geldi.Peki emekliye ek zam gelecek mi?

Geçtiğimiz ay kök maaşın 10 bin TL'ye yükseltilmesiyle birlikte milyonlarca emekli derin bir nefes aldı. Emekliler yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Fakat devlet, emeklilerin yaşam şartlarını daha da iyileştirmek için ek zamlar üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta mitinginde yaptığı konuşmada, "Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti'den de emekliye ek zam haberi geldi.Peki emekliye ek zam gelecek mi?

Emekliye ek zam gelecek mi? sorusu son zamanlarda emeklilerin ve kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Buna göre, Ocak 2024'te yapılan emekli maaşı zammının ardından, ek bir zam beklentisi oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, daha çok çalışarak emeklilere hak ettikleri payı vereceklerinin altını çizdi. Peki emekliye ek zam gelecek mi?
Milyonlarca emeklinin, Meclis'ten çıkacak yeni düzenlemeyi heyecanla bekliyor. Buna göre AK Parti'den emeklileri sevindiren bir açıklama geldi.
Katıldığı bir televizyon programında merak edilen soruları yanıtlayan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, emeklilerin beklentilerinin karşılayacaklarının müjdesini verdi.

''SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ KAMUOYU İLE PAYLAŞACAK"

"Emekliler bir sürpriz bir müjde bekliyor emekliler. Var mı bu yönde bir çalışma?" sorusuna cevap veren Şahin,

"Biz her zaman milletimizin beklentileri, şikayetleri doğrultusunda siyaset yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, derdi ne ise onu masamıza koyuyoruz. Bu mesele ile ilgili de çalışmalar var. Çalışmalar olgunlaşınca Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır."

"ŞU AN DEVAM EDEN ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Fatih Şahin, sözlerine şöyle devam etti:
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"Bu konudaki beklentilerin farkındayız. Beklentileri her zaman karşılamış bir siyasi anlayışa sahip olduğumuzu unutmayalım. Şu an devam eden çalışmalarımız var. Bu konuda çok önemli adımlar attık ama görüyoruz ki hala serzenişler var. Bunlara hak veriyoruz. Bizimle bunu paylaşmalarından memnunuz. Sorunun çözümünü bizden beklemelerinden memnunuz." ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yerel seçim çalışmaları kapsamında Isparta'da düzenlediği mitingde hem çalışanlara hem de emeklilere müjde verdi. Erdoğan "Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız" dedi.

Emekliler için zam yılın ikinci yarısında tekrar gündeme gelecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon artış oranı kadar, memur emeklisi ise bu oranın dışında toplu sözleşmenin farkı da eklenerek yeni bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

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