5 bin 500 TL altında maaş alanlara büyük müjde! Dar gelirliler bu işe çok sevinecek

Asgari ücret, bu yılın başında yüzde 50.50 zam ile net 2 bin 825 liradan 4 bin 250 liraya çıkarılmıştı. Ancak ortaya çıkan konjonktür nedeniyle 1 Temmuz itibarıyla yüzde 29.3’lük ek zamla bu tutar 5 bin 500 lira olarak belirlendi. Asgari ücretle geçinen vatandaşlar bazı durumlarda banka borçlarını da ödemekte zorlanıyor. Sonrasında icra takibi ve haciz söz konusu olabiliyor. Sonrasında dert katlanarak devam ediyor. Sosyal destek alan kişiler de benzer sorunlarla karşılaşabiliyor.

Örnek olacak proje

Tüm bu gelir grubuna nefes aldırmak için Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), ocak ayında yeni mesleki tanzim kararını kamuoyu ile paylaşmıştı. Diğer bankalar için de örnek alınması gereken karara göre; Katılım Bankaları Birliği’ne üye bankalar, kendi alacakları için geçerli olmak üzere; aylık geliri asgari ücret veya altında olan borçluların hesaplarına yatan ücret ve maaşı haczedemiyor. Bu kişilerin hesaplarına yatan sosyal yardımlar da haczedilemiyor ve borçların tahsilatında kullanılamıyor.

Hangi bankalar?

Emlak Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Ziraat Katılım Bankası