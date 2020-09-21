  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 5 aylık hamile kadın feci kazada can verdi
Gündem

5 aylık hamile kadın feci kazada can verdi

Düzce’de park halindeki otomobile çarpan motosiklette bulunan 5 aylık hamile Asuman Sönmezoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 08:04:00 - 2020-09-21 08:08:53
5 aylık hamile kadın feci kazada can verdi

Düzce Beçi Sapağı mevkisinde dün saat 20.00 sularında meydana gelen feci kazada Emre Sönmezoğlu (27) yönetimindeki motosiklet, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Emre Sönmezoğlu ve eşi Asuman Sönmezoğlu çarpışma nedeniyle metrelerce sürüklendi.

Hayatını kaybetti

Bölgeye gelen sağlık ekipleri 5 aylık hamile olan Asuman Sönmezoğlu ve eşini Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırdı.

Sönmezoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın neden yaşandığı ile ilgili soruşturma sürerken genç kızın ailesi torunlarını beklerken büyük bir acı yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polonya dünyaya duyurdu: Türkiye'ye asker göndereceğiz
Dünya

Polonya dünyaya duyurdu: Türkiye'ye asker göndereceğiz

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye'nin NATO müttefiklerine yaptığı çağrıya olumlu yanıt verdiklerini söyledi.
Mısır’dan, Türkiye’ye ‘işbirliği’ şartı! Resmen duyurdular
Gündem

Mısır’dan, Türkiye’ye ‘işbirliği’ şartı! Resmen duyurdular

Darbeci Sisi’nin yönettiği Mısır, Türkiye ile işbirliği şartını açıkladı. Kahire yönetimi, Ankara ile kurulacak ilişkinin Arap Dörtlüsü olar..
170 ülkeden Türkiye’ye akın akın geldiler!
Gündem

170 ülkeden Türkiye’ye akın akın geldiler!

Sağlık ve güvenlik tedbirleri kapsamında tüm dünyanın en iyisi durumunda olan Türkiye bu yaz turistlerin göz bebeği oldu.
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı