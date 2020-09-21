5 aylık hamile kadın feci kazada can verdi

Düzce Beçi Sapağı mevkisinde dün saat 20.00 sularında meydana gelen feci kazada Emre Sönmezoğlu (27) yönetimindeki motosiklet, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Emre Sönmezoğlu ve eşi Asuman Sönmezoğlu çarpışma nedeniyle metrelerce sürüklendi.

Hayatını kaybetti

Bölgeye gelen sağlık ekipleri 5 aylık hamile olan Asuman Sönmezoğlu ve eşini Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırdı.

Sönmezoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın neden yaşandığı ile ilgili soruşturma sürerken genç kızın ailesi torunlarını beklerken büyük bir acı yaşadı.