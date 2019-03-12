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5 ayda 2 facia! Dünya ayağa kalktı

Son olarak Etiyopya'da Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının düşmesinin ardından Etiyopya, Endonezya, Çin, Avustralya, Singapur ve Vietnam gibi birçok ülke bu uçakların uçurulmaması için harekete geçti.

12 Mart 2019 Salı 13:14
5 ayda 2 facia! Dünya ayağa kalktı

10 Mart'ta Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalanan Eyiopya Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi 302 nolu uçağın düşmesinin ardından, gözler Boeing'e çevrildi. 5 ay içinde ikinci çok ölümlü kazada adı geçen uçak modeli ile ilgili hızlı ve radikal kararlar masada.

Çin Havacılık İdaresi, ülkedeki tüm havayolu şirketlerine 737 Max 8 tipi yolcu uçaklarının uçuşlarını durdurma talimatı verdi. Kazanın meydana geldiği Etiyopya'da ise Boeing "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının seferleri durduruldu.

Durdurma kararları Etiyopya ve Çin'in ardından üst üste gelmeye başladı. Endonezya, Boeing 737 Max 8 tipi uçakların kullanımını durdurduğunu açıkladı. Singapur, Boeing 737 MAX’ın tüm versiyonlarının yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını askıya aldı.

Vietnam Sivil Havacılık Kurumu Salı günü yaptığı açıklamada, Boeing 737 Max 8 uçağının kullanımı için lisans vermeyeceğini duyurdu. Avustralya da sivil havacılık filolarında bulunan bütün 737 Max 8'leri yerde tutacak.

ABD'li senatörlerden tepki

ABD'li Senatör Richard Blumenthal, yetkililere feci kazaların ardından bu uçak modeli ile ilgili kritik bir çağrıda bulundu. Blumenthal "Tüm Boeing 737 Max 8'ler, Federal Havacılık Kurulu (FAA) ve Amerikalı seyahat şirketleri bu uçakların güvenli olduğundan emin olana kadar yerde tutmalıdır. FAA, tüm kritik yazılım güncellemelerinin başarılı olduğunu ve uçağı kullanacak pilotların iyi eğitildiğini garanti etmelidir. Etiyopya'daki kaza Boeing'in yeni 737 Max 8 uçağının beş aydan kısa bir süre içinde karıştığı ikinci yıkıcı ve endişe verici trajediydi...'' dedi.

29 Ekim 2018'de de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra, Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçağın denize düşmesi sonucu 181 yolcu ve 8 kişilik mürettebat olmak üzere 189 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:14
  1. Boeing 737 Max 8
  2. uçak kazası

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