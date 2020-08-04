5 Ağustos tarihte bugün | Bugün neler yaşandı?
5 Ağustos tarihte bugün hangi olaylar yer oldu? Tarihe kazınmış olayları derlediğimiz "Tarihte Bugün" köşesinde, unutulmaya yüz tutmuş fakat Türk toplumu tarafından bilinmesi gereken olaylara yer verdik. Silinmeye çalışılmış tarihimizin izleri bile, geçmişin yüceliğini anlamaya yetecek kadar heybetli duruyor. Peki ama bugün neler yaşandı? 5 ağustos ne günü? Kimler doğdu, kimler öldü? İşte tarihte bugün 5 Ağustos detayları...
5 Ağustos tarihte bugün köşesini sizler için derledik...
1583 - Humphrey Gilbert, Kuzey Amerika'daki ilk İngiliz kolonisini kurdu: Bugünkü Newfoundland.
1634 - IV. Murad, içki yasağı ilan ederek meyhaneleri yıktırdı.
1826 - Osmanlı gazeteci, yayımcı, şair ve oyun yazarı Şinasi doğdu.
1827 - Brezilyalı general ve Brezilya Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı Manuel Deodoro da Fonseca doğdu.
1858 - ABD ile Avrupa arasında ilk transatlantik kablo çekildi.
- Transatlantik telegraf kablosu veya Atlantik aşırı telgraf kablosu telgraf iletişimi için Atlas Okyanusu altında çalışan kablodur.
1882 - Japonya'da sıkıyönetim ilan edildi.
1884 - New York Limanı'nın girişindeki Özgürlük Anıtı'nın ilk taşı konuldu.
1895 - Alman politik filozof Friedrich Engels öldü.
1897 - Edison, ilk reklam filmini üretti.
1912 - Padişah Sultan Reşat, Meclis-i Mebusan'ı feshetti ve 14 Mayıs 1914'e kadar Osmanlı Meclisi toplanamadı.
1914 - Cleveland, Ohio'da, ilk elektrikli trafik ışıkları hizmete girdi.
1920 - Pozantı'da Mustafa Kemal'in katılımıyla bir kongre gerçekleştirildi.
1921 - Mustafa Kemal, Türk Orduları Başkomutanlığı'na seçildi.
1930 - Amerikalı Ay astronotu ve Ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong doğdu.
1940 - II. Dünya Savaşı esnasında Letonya, Sovyetler Birliği himayesine girdi.
1945 - Fransa'nın Cezayir Katliamı'nda 45 bin Cezayirli katledildi.
1949 - Ekvador'da deprem meydana geldi. 50 köy yıkıldı, 6000'den fazla kişi öldü.
1960 - Burkina Faso, (eski adıyla Yukarı Volta), Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
1968 - İskoç ralli sürücüsü Colin McRae doğdu. McRae 2007'de ölmüştür.
1962 - Nelson Mandela hapse girdi.
- Nelson Mandela: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi devlet başkanıdır.
1962 - Amerikalı sinema oyuncusu Marilyn Monroe öldü.
1968 - Bolu Çimento Fabrikası kuruldu.
1967 - Türk inşaat mühendisi, akademisyen ve bilim adamı Mustafa İnan öldü.
1969 - İstanbul Silahtarağa Demirdöküm Fabrikası'nda, işçiler fabrikayı işgal ettiler. Polis müdahale etti; 64 polis ve 14 işçi yaralandı.
1995 - Türk-İş, Ankara'da "Emeğe Saygı" mitingi düzenledi. Mitinge 100 bine yakın işçi katıldı.
1998 - Bulgar devlet adamı Todor Zhivkov öldü.
2013 - Ergenekon Davası'nda nihai kararın açıklanacağı dava başladı.