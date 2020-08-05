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Ekonomi

5 Ağustos Altın fiyatı görülmemiş seviyede

Çeyrek Altın ve Gram Altın fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. ONS altın fiyatında yaşanan ani yükselişler Kapalı Çarşı canlı altın fiyatlarına anında yansıdı. 5 Ağustos Çarşamba Gram altın alış 451 satış 452 Çeyrek altın alış 727 satış 742 Cumhuriyet altını alış 2.992 satış 3.022 TL'den işlem görüyor. İşte güncel Altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-08-05 09:21:00 -
5 Ağustos Altın fiyatı görülmemiş seviyede

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor Altın ve Gram Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Global çapta ONS altın fiyatlarında yaşanan yükseliş Gram Altın fiyatının 454 TL'ye Çeyrek Altın fiyatının 745 TL seviyelerine ulaşmasına neden oldu. Her dönem yatırımcıların güvenli limanı olarak görülen altın fiyatlarının ise ne zaman düşeceği en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. İşte 5 Ağustos Çarşamba Kapalı Çarşı güncel  Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları... 

İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan 5 Ağustos altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

Gram Altın fiyatı 

Gram Altın Türkiye'de altını yatırım aracı olarak yönelenlerin en çok ilgi gösterdiği ve birikim yaptığı altınlar arasın yerini alıyor. ONS fiyatın yükselmesi ile birlikte hareketlenen Gram Altın 5 Ağustos Çarşamba günü 451,46 TL'den alış fiyatı belirlendi. Hareketin sürdüğü bu dönemde Kapalı Çarşı piyasasına göre 452,61 TL'den satış gördü.  

 Çeyrek Altın fiyatı

Çeyrek altın fiyatları ONS altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ile birlikte yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Türkiye'de özellikle düğün sezonunda takı aracı olarak ilgi gören Çeyrek Altına Kapalı Çarşı piyasasında 727,25 TL'san alış fiyatı belirlendi. 742,38 TL'den ise alıcı buldu.

Yarım altın fiyatı: 1.484,76 TL

Tam Altın fiyatı: 2.938,06 TL

22 Ayar Altın fiyatı: 418,20 TL

18 Ayar Altın fiyatı: 342,00 TL

14 Ayar Altın fiyatı: 266,77 TL

Cumhuriyet Altın fiyatı: 3.022,49 TL

ONS Altın fiyatı: 2.023,15 Dolar

Gremse Altın (iki buçukluk altın) fiyatı: 7.354,66 TL

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