5 Afgan'ı katleden M.O.Y. "kısas" ile cezalandırılacak!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde; Afgan uyruklu vatandaşlar Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'yi katleden katil zanlısının da Afgan uyruklu olduğu öğrenildi.

Zanlı M.O.Y.'nin önce Pakistan'a ardından da ülkesi Afganistan'a kaçtığı belirlendi.

Kendi uyruğundan olan 5 Afgan vatandaşı, uyku ilacı ile uyuttuktan sonra katleden M.O.Y., eğer Türkiye'ye iade edilmez ve suçu ispatlanırsa, Afganistan İslam Emirliği yasalarına göre "kısas" ile cezalandırılacak.