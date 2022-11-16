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Gündem 5 Afgan'ı katleden M.O.Y. "kısas" ile cezalandırılacak!
Gündem

5 Afgan'ı katleden M.O.Y. "kısas" ile cezalandırılacak!

Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişiyi öldüren ve ardından Afganistan'a kaçtığı öğrenilen Afgan uyruklu M.O.Y., eğer Türkiye'ye iade edilmez ve suçu ispatlanırsa Afganistan İslam Emirliği yasalarına göre "kısas" ile cezalandırılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 23:42:00 - 2022-11-17 00:08:07
5 Afgan'ı katleden M.O.Y. "kısas" ile cezalandırılacak!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde; Afgan uyruklu vatandaşlar Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'yi katleden katil zanlısının da Afgan uyruklu olduğu öğrenildi.

Zanlı M.O.Y.'nin önce Pakistan'a ardından da ülkesi Afganistan'a kaçtığı belirlendi.

Kendi uyruğundan olan 5 Afgan vatandaşı, uyku ilacı ile uyuttuktan sonra katleden M.O.Y., eğer Türkiye'ye iade edilmez ve suçu ispatlanırsa, Afganistan İslam Emirliği yasalarına göre "kısas" ile cezalandırılacak.

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Yorumlar

Adalet

Bizim ülkemizde de uygulanmalı.kisas ülke Teksas a döndü zaten yabancı ülke insanları dolu her yer

Üç...Hilal

Türkiye ye ifade edilmesin Türkiyede istemesin caniyi Türkiye katil besleme merkezi değil ülkesinde idam var kıssasa kıssas uygulansın Adalet yerini bulsun Eğer Türkiye katili isterse çok yanlış yapar bizim onun gibi katilleri besleyecek ekmeğimiz yok.
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