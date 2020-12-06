4K yayın izliyorsanız, bir kez daha düşünün

Birleşik Krallık Royal Society uzmanlarının söylediğine göre, eğer gezegenimizin iklim sağlığına ufak bir katkıda bulunmak istiyorsanız, yüksek çözünürlüklü akış hizmetlerini izlemeyi azaltmanızda fayda var. Dünya'nın en eski bağımsız bilimsel akademisinin bir araştırmasının gösterdiğine göre, yüksek çözünürlükteki akıştan standart çözünürlüklü akışa geçiş yapmak, sunucu yükü, veri masrafları ve işlemci çabaları ile oluşturulan emisyonu sekiz kata kadar düşürebiliyor.

Yazarların haklı bir şekilde belirttiği üzere küçük ekranlarda bu çözünürlük düşüşleri neredeyse fark edilemeyebiliyor ancak akış hizmetinin emisyonunu toplamda %5'e kadar düşürebiliyor ve bu da YouTube gibi bir hizmetin sunucularını yenilenebilir bir enerji kaynağına çevirmesiyle yaklaşık olarak aynı duruma denk geliyor.

Raporda belirtildiği üzere akış hizmetlerini kullanma şeklimizi değiştirmek gezegene yardım edebileceğimiz yollardan sadece biri. Cihazlarımızı daha uzun kullanmak da emisyonu azaltmaya yardımcı oluyor. Eğer bir kişi her iki yılda bir yeni bir akıllı telefon alırsa, üreticisi kullanım ömrü emisyonunun yarısını temsil etmiş oluyor ve eğer telefonu değiştirme süresi iki katına çıkarsa, bu emisyon katkısı da yarıya düşmüş oluyor.

Benzer bir şekilde cihazları çöpe atmaktansa yenileri ile takas etmek de emisyonu azaltmaya yardımcı oluyor ve raporda, bulut bilişimin de boş bekleyen yerel donanımı azaltarak daha verimli bir kullanım sağlayabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Chip