4D’li işçilerin ilave tediyeleri ne zaman yatırılacak? İkinci tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

İlave tediyelerinin 2021 yılı ilk taksiti yakında hesaplara aktarılacak. Kamu işçilerinin merakla beklediği ilave tediyelerinin ilk taksit tarihi ne zaman olduğu araştırılıyor.

İlave tediyelerin ilk taksitinin hesaplara aktarılmasına az bir süre kaldı. 4/D sürekli işçi kadrosu dahil olmak üzere kamuda çalışanların alacağı tediyeler, 29 Ocak 2021 tarihinde çalışanların hesaplarına aktarılacak. İlk taksitte vergi kesintileri yılın diğer taksitlerine göre daha düşük olacağı için 2021’in ilk tediyesi birçok işçi için sevindirici olacak.

Kamuda 696 sayılı KHK ile 4/D işçi kadrosuna alınan personelleri ilgilendiren müjde, Çalışma Bakanlığı tarafından geldi. Bakanlık, 2021 yılının ilk tediye ödemesinin 29 Ocak tarihinde hesaplara yatırılacağı bilgisini paylaştı.

İkinci tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Kamuda ikinci tediye ödemeleri Ramazan Bayramı öncesi yatırılacak. Bayram öncesi, 4/D işçiler ikinci tediye ödemelerini almış olacak.