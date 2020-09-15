  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "49. Orhan Kemal Roman Armağanı" Ayhan Geçgin'in oldu
Aktüel

"49. Orhan Kemal Roman Armağanı" Ayhan Geçgin'in oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:51:29 -
"49. Orhan Kemal Roman Armağanı" Ayhan Geçgin'in oldu

İSTANBUL (AA) - "49. Orhan Kemal Roman Armağanı", "Bir Dava" adlı eseriyle Ayhan Geçgin'e verildi.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Kemal'in ölümünün 50. yılında, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle yapılamayan "Orhan Kemal Roman Armağanı" töreni, yazarın doğum gününde adını taşıyan müzede gerçekleştirildi.

Orhan Kemal'in oğlu ve müzenin kurucusu yazar Işık Öğütçü, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, etkinliğe katkı verenlere ve seçici kurul üyelerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Ölümünün 50. yılında hayatımıza çok şey katmaya devam eden, yaşamımızı anlamlı kılıp önemli mesajlar veren, bizi anlattığı kişi ve dönemlere zahmetsizce alıp götüren, çok kıymetli hayat derslerini ustaca topluma ileten üstadı sonsuz sevgi ve saygıyla anıyorum. Orhan Kemal'in aydınlanma ışığı, insan sevgisi ve umudu daima bizlerle olsun."

Müze ziyaretinin ardından Geçgin'e ödülünü veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhan Kemal gibi karakterlerin toplumun güçlenmesine sebep olan önemli aktörler olduklarını vurguladı.

Orhan Kemal'in toplumun iç dünyasına büyük katkı sunmuş isimlerinden biri olduğunun altını çizen İmamoğlu, "Orhan Kemal'i iyi analiz etmek ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarabilmek ve yansıtabilmek de çok kıymetli. Tabii bu manada bize de görevler düşüyor. Ölümsüzleştirmek ve isminin yaşatılmasını sağlamak konusunda iş birliklerimiz ve projelerimiz oluşturulacaktır. Yaşadığı evinden, bölgesine varıncaya kadar neler yapabiliriz, bunun arayışında olacağız." diye konuştu.

Ödülü kazanan Ayhan Geçgin ise Orhan Kemal adına verilen ödülü almanın gurur verici olduğunu belirterek, Orhan Kemal Vakfına, jüri üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı
Gündem

Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı

Yunan basınının iddiasına göre ABD, İncirlik’teki askerlerini Yunan adalarından birine taşımayı planlıyor. Söz konusu iddia Cumhuriyetçi Sen..
Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’
Korona Virüs

Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Koronavirüsün vaka sayılarını arttırmasından sonra başlayan toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erd..
Gündem

"Şu an hastanede yoğun bakımda yatıyor"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, koronavirüse yakalanan babasının yoğum bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı