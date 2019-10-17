0553 313 94 23

49 Müslümanı şehit eden teröristi yakalayan polislere sürpriz ödül

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine mart ayında düzenlediği terör saldırılarında 51 kişiyi öldüren, 49 kişi yaralayan teröristi yakalayan iki polis cesaret ödülüne layık görüldü.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:54
49 Müslümanı şehit eden teröristi yakalayan polislere sürpriz ödül

Yeni Zelanda Polis Birliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 mart 2019’da Christchurch’tekiNur ve Linwood camilerine terör saldırısında bulunan terörist Brenton Tarrant’ı (29) yakalayan iki polis memuruna 2019 Yeni Zelanda Polis Birliği Cesaret Ödülü verildi.

Arkadaşları tarafından aday gösterilen iki polis memurunun isimlerini, mahkemenin aldığı gizlilik kararından dolayı A vB olarak tanımlayan Yeni Zelanda Polis Birliği, ödüllerin başkent Wellington’daki özel bir törende Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tarafından verildiğini açıkladı.

Açıklamada, iki polisin, ödüle layık görülmelerinden dolayı gurur duyduklarını ifade ettikleri belirtildi.

"İşimizi yaptık"

Açıklamaya göre, teröristi yakalayan polisler, uzun yıllar yakın arkadaş olmalarından dolayı birbirlerinin yeteneklerini bilerek teröriste müdahale ettiklerini kaydetti.

Christchurch kentini iyi bilen ve saldırganın potansiyel kaçış yollarını hesaba katan tecrübeli ikili, "Bizim için, muhtemel daha fazla zayiatın önlenmesinde rol oynadığımızı bilmek gerçekten önemli. İşimizi yaptık."  ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terör saldırısı gerçekleştiren Avustralyalı terörist Tarrant, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişiyi öldürmüş, 49 kişiyi yaralamıştı.

Saldırıda Türk vatandaşları Mustafa Boztaş, Zekeriya Tuyan ve Temel Ataçocuğu da yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan yaklaşık 50 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:54
  1. Yeni Zelanda Polis Birliği
  2. Christchurch
  3. El Nur Camisi
  4. Linwood Camisi
  5. Yeni Zelanda’nın Christchurch kenti
  6. Avustralyalı terörist Tarrant
  7. Brenton Tarrant

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Başkanı Trump yine alay konusu oldu! İtalya Cumhurbaşkanı şaştı kaldı!
    1. ABD Başkanı Trump yine alay konusu..
    2. Hitler’in tohumlarından Mesut Özil’e..
    3. Hastalık şükür ve sabır ister
    4. Kırklareli'nde korkunç kaza! 17 yaralı
    5. Harekata karşı çıkmıştı!CHP'li..
    6. Selam olsun direnişini sürdüren..
    7. D vitamini eksikliğinizin olduğunu bu..
    8. PKK mı HDP’den, HDP mi PKK’dan çıktı?
    9. Bakan Turhan’dan engelsiz ulaşım mesajı
    10. Konut satış Eylül’de yüzde 15 arttı
    11. Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig..
    12. 89.99 liraya uçma fırsatı
    13. Irak: DEAŞ'lıları burada yargılayacağız
    14. Lonca’dan mezun olan girişimci ekip..
    15. Yılbaşından bu yana 7 bin 263 organ ve..
    16. TÜRKTAY’dan “Yeşil Ekonomi Yolunda..
    17. 'Halkbank'ın yargı süreci hukuki..
    18. Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman..
    19. Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9..
    20. İçişleri Bakanlığı ve HSK 50 personel..
    Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu!
    Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu!
    Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
    Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular