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49 ayrı suçtan aranan dolandırıcı enselendi

İnternette sanal mağaza açarak vatandaşları dolandıran bir kişi, Pendik'te yakalandı.

28 Ekim 2018 Pazar 16:40
49 ayrı suçtan aranan dolandırıcı enselendi

A.D., R.K isimli bir kadının banka kartını kullanarak internet sitelerinde sanal mağaza açtı. İkinci el ürünleri sattığını söyleyen A.D. vatandaşları dolandırdı.

Dolandırıcılık ihbarı üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. A.D'nin sosyal medya üzerinden özel bir yemek şirketini kullanarak sipariş verdiği tespit edildi.

Ekipler,yemek şirketi üzerinden A.D'nin Pendik'te oturduğu adresi tespit etti. Yapılan baskında T.A isimine düzenlenmiş sahte sürücü belgesiyle yakalanan A.D. gözaltına alındı.

49 SUÇTAN ARANIYORDU

Gözaltına alınan şahsın "dolandırıcılık", "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık " ve "sesli yazılı veya görüntülü hakaret" suçlarından 49 aranma kaydı olduğu tespit edildi.

A.D., emniyetteki işlemlerinini ardından 26 Ekim'de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.




Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:40
  1. internet
  2. gözaltı
  3. dolandırıcı
  4. suç

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